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Posted 3 июня 2019, 03:58

Published 3 июня 2019, 03:58

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омская компания незаконно удерживала деньги из зарплаты своей сотрудницы

Омская компания незаконно удерживала деньги из зарплаты своей сотрудницы

3 июня 2019, 03:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области руководство ООО «Евгащинское» незаконно удерживало деньги из заработной платы своей сотрудницы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Как выяснили специалисты прокуратуры, работодатель на основании исполнительного листа в течение нескольких месяцев удерживал из зарплаты работника средства, однако невыплаченные деньги не переводились на счета судебных приставов.

Данное обстоятельство вскрылось, когда с личных банковских счетов омички произошло дополнительное списание денежных средств по исполнительному производству.

В связи с выявленными нарушениями организации внесено представление, а директору ООО «Евгащинское» назначены штрафы на общую сумму 25 тыс рублей.

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