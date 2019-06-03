Омская компания незаконно удерживала деньги из зарплаты своей сотрудницы

Posted 3 июня 2019, 03:58
Published 3 июня 2019, 03:58
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Как выяснили специалисты прокуратуры, работодатель на основании исполнительного листа в течение нескольких месяцев удерживал из зарплаты работника средства, однако невыплаченные деньги не переводились на счета судебных приставов.
Данное обстоятельство вскрылось, когда с личных банковских счетов омички произошло дополнительное списание денежных средств по исполнительному производству.
В связи с выявленными нарушениями организации внесено представление, а директору ООО «Евгащинское» назначены штрафы на общую сумму 25 тыс рублей.