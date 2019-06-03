Новые мусорные нормативы для омичей пересмотрит комиссия из 23 человек

Posted 3 июня 2019, 13:33
Published 3 июня 2019, 13:33
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В состав комиссии, по распоряжению РЭК от 31 мая 2019 года, вошли представители общественных организаций, в том числе Общественной палаты, Общественного совета при РЭК и региональной Госжилинспекции, депутаты Заксобрания и Горсовета, исполнительный директор ООО «Магнит», сотрудники региональной энергетической комиссии, эксперт регионального Минприроды, а также руководители и специалисты Администрации Омска. Кроме этого, к установлению и утверждению новых нормативов будут причастны и представители четырех муниципальных районов: Калачинского, Большереченского, Азовского и Шербакульского.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что первое заседание нового состава экспертной комиссии состоится уже в июне, однако точной даты в ведомстве пока не называют. Отмечается, что замеры нормативов для переопределения значения должна будет осуществить компания, которую выберут посредством аукциона. Деньги на проведение торгов в бюджете региона, по данным Региональной энергетической комиссии, появятся уже в середине июня.