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Posted 3 июня 2019, 13:33

Published 3 июня 2019, 13:33

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Новые мусорные нормативы для омичей пересмотрит комиссия из 23 человек

Новые мусорные нормативы для омичей пересмотрит комиссия из 23 человек

3 июня 2019, 13:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Региональной энергетической комиссии Омской области отчитались об утверждении новой комиссии, которая займется пересмотром нормативов накопления ТКО. В нее вошли 23 человека.

В состав комиссии, по распоряжению РЭК от 31 мая 2019 года, вошли представители общественных организаций, в том числе Общественной палаты, Общественного совета при РЭК и региональной Госжилинспекции, депутаты Заксобрания и Горсовета, исполнительный директор ООО «Магнит», сотрудники региональной энергетической комиссии, эксперт регионального Минприроды, а также руководители и специалисты Администрации Омска. Кроме этого, к установлению и утверждению новых нормативов будут причастны и представители четырех муниципальных районов: Калачинского, Большереченского, Азовского и Шербакульского.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что первое заседание нового состава экспертной комиссии состоится уже в июне, однако точной даты в ведомстве пока не называют. Отмечается, что замеры нормативов для переопределения значения должна будет осуществить компания, которую выберут посредством аукциона. Деньги на проведение торгов в бюджете региона, по данным Региональной энергетической комиссии, появятся уже в середине июня.

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