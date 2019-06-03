Компания из Челябинска законсервирует омское метро почти за 100 млн рублей

В техзадании указано, что за эти деньги подрядчик обязан законсервировать «сухим» способом станцию метро «Библиотека имени Пушкина». В перечень работ также входит монтаж систем вентиляции, освещения и водоотведения. Работы победитель торгов должен начать не позже, чем через 15 дней после подписания контракта, а завершить их обязан до конца 2019 года.