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Posted 3 июня 2019, 11:55

Published 3 июня 2019, 11:55

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Компания из Челябинска законсервирует омское метро почти за 100 млн рублей

Компания из Челябинска законсервирует омское метро почти за 100 млн рублей

3 июня 2019, 11:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Стало известно, кто проведет работы по консервации станции метро «Библиотека имени Пушкина». Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, этим займется челябинская компания «Челябметрострой».

Предприятие стало единственным участником аукциона на проведение консервации. Теперь уральская компания должна подписать контракт по начальной цене в 97.7 млн рублей.

В техзадании указано, что за эти деньги подрядчик обязан законсервировать «сухим» способом станцию метро «Библиотека имени Пушкина». В перечень работ также входит монтаж систем вентиляции, освещения и водоотведения. Работы победитель торгов должен начать не позже, чем через 15 дней после подписания контракта, а завершить их обязан до конца 2019 года.

Напомним, 22 мая в правительстве Омской области сообщили об изменении способа консервации участка метрополитена от станции ««Рабочая» до станции «Маршала Жукова» с «сухого» способа на «мокрый». Как пояснили в Минпроме, такой способ обеспечит менее затратное дальнейшее обслуживание.

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