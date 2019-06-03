Компания из Челябинска законсервирует омское метро почти за 100 млн рублей

Posted 3 июня 2019, 11:55
Published 3 июня 2019, 11:55
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Предприятие стало единственным участником аукциона на проведение консервации. Теперь уральская компания должна подписать контракт по начальной цене в 97.7 млн рублей.
В техзадании указано, что за эти деньги подрядчик обязан законсервировать «сухим» способом станцию метро «Библиотека имени Пушкина». В перечень работ также входит монтаж систем вентиляции, освещения и водоотведения. Работы победитель торгов должен начать не позже, чем через 15 дней после подписания контракта, а завершить их обязан до конца 2019 года.
Напомним, 22 мая в правительстве Омской области сообщили об изменении способа консервации участка метрополитена от станции ««Рабочая» до станции «Маршала Жукова» с «сухого» способа на «мокрый». Как пояснили в Минпроме, такой способ обеспечит менее затратное дальнейшее обслуживание.