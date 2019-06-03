Из-за фестиваля футбола четыре дня будут перекрывать улицы в центре Омска

Posted 3 июня 2019, 12:02
Published 3 июня 2019, 12:02
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Согласна документу, 6, 7, 8 и 9 июня 2019 года будет прекращено движение всех видов транспорта с 21 часа 6 июня до 18 часов 7 июня 2019 года по правой полосе Соборной площади, от улицы Ивана Алексеева до Интернациональной.
С 18 часов 7 июня до 10 часов 9 июня закрываются: улица Ленина – на участке от Интернациональной до площади победы; Банковский переулок – на участке от улицы Красный путь до Певцова; улица Ивана Алексеева – от улицы Ленина до Красина; улица Тарская – на участке от улицы Ленина до Красина.
Кроме того, в местах проведения фестиваля футбола с 21 часа 6 июня до 10 часов 9 июня будет запрещена парковка всех видов транпорта.
Добавим, «Большой фестиваль футбола 2019» пройдет с 1 июня по 13 июля в семи городах России. В программе мастер-классы от футбольного клуба «Зенит» и открытые тренировки. В городах проведения будет демонстрироваться кубок чемпионов России по футболу.