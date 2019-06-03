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Posted 3 июня 2019, 12:02

Published 3 июня 2019, 12:02

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Из-за фестиваля футбола четыре дня будут перекрывать улицы в центре Омска

Из-за фестиваля футбола четыре дня будут перекрывать улицы в центре Омска

3 июня 2019, 12:02
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Мэр Омска Оксана Фадина выпустила распоряжения о прекращении движения транспорта на период проведения в городе «Большого фестиваля футбола 2019».

Согласна документу, 6, 7, 8 и 9 июня 2019 года будет прекращено движение всех видов транспорта с 21 часа 6 июня до 18 часов 7 июня 2019 года по правой полосе Соборной площади, от улицы Ивана Алексеева до Интернациональной.

С 18 часов 7 июня до 10 часов 9 июня закрываются: улица Ленина – на участке от Интернациональной до площади победы; Банковский переулок – на участке от улицы Красный путь до Певцова; улица Ивана Алексеева – от улицы Ленина до Красина; улица Тарская – на участке от улицы Ленина до Красина.

Кроме того, в местах проведения фестиваля футбола с 21 часа 6 июня до 10 часов 9 июня будет запрещена парковка всех видов транпорта.

Добавим, «Большой фестиваль футбола 2019» пройдет с 1 июня по 13 июля в семи городах России. В программе мастер-классы от футбольного клуба «Зенит» и открытые тренировки. В городах проведения будет демонстрироваться кубок чемпионов России по футболу.

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