Из-за фестиваля футбола четыре дня будут перекрывать улицы в центре Омска

С 18 часов 7 июня до 10 часов 9 июня закрываются: улица Ленина – на участке от Интернациональной до площади победы; Банковский переулок – на участке от улицы Красный путь до Певцова; улица Ивана Алексеева – от улицы Ленина до Красина; улица Тарская – на участке от улицы Ленина до Красина.