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Posted 3 июня 2019, 10:00

Published 3 июня 2019, 10:00

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Экс-инспектора омского Россельхознадзора осудили на 5 лет колонии

Экс-инспектора омского Россельхознадзора осудили на 5 лет колонии

3 июня 2019, 10:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Центральный районный суд вынес приговор бывшему госинспектору управления Росприроднадзора по Омской области. Его признали виновным в получении взяток на 1.1 млн рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Суд согласился с версией следствия, согласно которой бывший инспектор в 2015–2017 годах получал взятки за «опеку» над торговцами мясом и рыбой: закрывал глаза на их административные правонарушения и оказывал «общее покровительство» за денежные вознаграждения. Общую сумму незаконно полученных средств оценили в 1.1 млн рублей. Подсудимый в ходе следствия вину не признал.

Гособвинение запросило наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 11 млн рублей. Однако итоговый приговор оказался мягче: суд приговорил экс-инспектора к 5 годам 1 месяцу колонии строгого режима и штрафу в 4.4 млн рублей. Также он лишен права занимать должности на госслужбе на срок 6 лет. Кроме того, у него конфискованы деньги в сумме, эквивалентной взятке. Фигурант дела взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил. Будет ли прокуратура его оспаривать решат после получения текста решения в полном объеме.

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