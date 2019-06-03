Экс-инспектора омского Россельхознадзора осудили на 5 лет колонии

Posted 3 июня 2019, 10:00
Published 3 июня 2019, 10:00
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Суд согласился с версией следствия, согласно которой бывший инспектор в 2015–2017 годах получал взятки за «опеку» над торговцами мясом и рыбой: закрывал глаза на их административные правонарушения и оказывал «общее покровительство» за денежные вознаграждения. Общую сумму незаконно полученных средств оценили в 1.1 млн рублей. Подсудимый в ходе следствия вину не признал.
Гособвинение запросило наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 11 млн рублей. Однако итоговый приговор оказался мягче: суд приговорил экс-инспектора к 5 годам 1 месяцу колонии строгого режима и штрафу в 4.4 млн рублей. Также он лишен права занимать должности на госслужбе на срок 6 лет. Кроме того, у него конфискованы деньги в сумме, эквивалентной взятке. Фигурант дела взят под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил. Будет ли прокуратура его оспаривать решат после получения текста решения в полном объеме.