Экс-инспектора омского Россельхознадзора осудили на 5 лет колонии

Гособвинение запросило наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 11 млн рублей. Однако итоговый приговор оказался мягче: суд приговорил экс-инспектора к 5 годам 1 месяцу колонии строгого режима и штрафу в 4.4 млн рублей. Также он лишен права занимать должности на госслужбе на срок 6 лет. Кроме того, у него конфискованы деньги в сумме, эквивалентной взятке. Фигурант дела взят под стражу в зале суда.