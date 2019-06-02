В Омске во второй раз за неделю поднялись цены на бензин

Эксперты отмечают, что в скором времени может отмечаться ежедневный рост цен на топливо. Это связано с тем, что нефтепереработка в 2019 году оказалась в состоянии кризиса. Одной из мер, способной приостановить рост цен на топливо, эксперты называют снижение акцизов на топливо класса Евро-5.