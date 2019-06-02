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Posted 2 июня 2019, 04:39

Published 2 июня 2019, 04:39

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омске во второй раз за неделю поднялись цены на бензин

В Омске во второй раз за неделю поднялись цены на бензин

2 июня 2019, 04:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С 1 июня на заправках Омской области повысились цены на бензин. Такое происходит второй раз за неделю.

С начала лета на автозаправочных станциях зафиксировано поднятие цен на бензин. Теперь литр топлива АИ-92 стоит 41.05 рубля, АИ-95 подорожал до 43.50 рубля, один литр АИ-98 обойдется в 49.80 рубля.

В начале недели горожане отметили аналогичный скачок цен на топливо на нескольких сетях АЗС, однако вчерашнее повышение цен оказалось достаточно высоким в сравнении с предыдущим. По данным Омскстата, с начала года цена на топливо поднялась на 1.3%.

Эксперты отмечают, что в скором времени может отмечаться ежедневный рост цен на топливо. Это связано с тем, что нефтепереработка в 2019 году оказалась в состоянии кризиса. Одной из мер, способной приостановить рост цен на топливо, эксперты называют снижение акцизов на топливо класса Евро-5.

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