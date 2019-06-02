В Омске работник приюта для собак украл 35 тыс рублей, собранных для животных

Заявление о краже денег из приюта для собак поступило в полицию в четверг, 30 мая. На месте преступления полицейские не обнаружили следов взлома — это обстоятельство указывало на то, что к краже причастен кто-то из сотрудников приюта. Полицейским также удалось установить точное время, в которое была совершена кража, что значительно сузило круг подозреваемых.