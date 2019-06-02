gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 июня 2019, 04:16

Published 2 июня 2019, 04:16

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омске работник приюта для собак украл 35 тыс рублей, собранных для животных

В Омске работник приюта для собак украл 35 тыс рублей, собранных для животных

2 июня 2019, 04:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Некоторое время назад в СМИ появилась информация об ограблении омского приюта для собак. В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что преступление совершил работник приюта, которого подозревало руководство.

Заявление о краже денег из приюта для собак поступило в полицию в четверг, 30 мая. На месте преступления полицейские не обнаружили следов взлома — это обстоятельство указывало на то, что к краже причастен кто-то из сотрудников приюта. Полицейским также удалось установить точное время, в которое была совершена кража, что значительно сузило круг подозреваемых.

По данным ведомства, в момент кражи в веткабинете, откуда и пропали деньги, находился 46-летний работник приюта. На допросе он рассказал дознавателю, что деньги заметил вечером накануне кражи, однако совершить кражу в тот же день не удалось. На следующее утро мужчина снова проник в кабинет и незаметно вынул из ящика стола 35 350 рублей.

Когда мужчину задержали, при себе он имел 300 рублей — это все, что осталось от похищенных денег. В пресс-службе омской полиции сообщили, что по этому факту на 46-летнего жителя Центрального округа Омска возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь омичу грозит тюремное заключение сроком до двух лет.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика