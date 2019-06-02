В Омске работник приюта для собак украл 35 тыс рублей, собранных для животных

Posted 2 июня 2019, 04:16
Published 2 июня 2019, 04:16
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Заявление о краже денег из приюта для собак поступило в полицию в четверг, 30 мая. На месте преступления полицейские не обнаружили следов взлома — это обстоятельство указывало на то, что к краже причастен кто-то из сотрудников приюта. Полицейским также удалось установить точное время, в которое была совершена кража, что значительно сузило круг подозреваемых.
По данным ведомства, в момент кражи в веткабинете, откуда и пропали деньги, находился 46-летний работник приюта. На допросе он рассказал дознавателю, что деньги заметил вечером накануне кражи, однако совершить кражу в тот же день не удалось. На следующее утро мужчина снова проник в кабинет и незаметно вынул из ящика стола 35 350 рублей.
Когда мужчину задержали, при себе он имел 300 рублей — это все, что осталось от похищенных денег. В пресс-службе омской полиции сообщили, что по этому факту на 46-летнего жителя Центрального округа Омска возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь омичу грозит тюремное заключение сроком до двух лет.