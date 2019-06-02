В Омске до среды сохранится дождливая и жаркая погода

В среду, 5 июня, также ожидается небольшой дождь с грозой. Воздух незначительно остынет: днем синоптики обещают от 15 до 20 градусов тепла. Также в этот день ожидается сильный западный и юго-западный ветер со скоростью 10-15 м/с, местами до 22 м/с.