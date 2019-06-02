В Омске до среды сохранится дождливая и жаркая погода

Posted 2 июня 2019, 05:53
Published 2 июня 2019, 05:53
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В понедельник, 3 июня, в Омской области местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем достигнет +23 градусов, ветер северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах ожидаются порывы со скоростью до 18 м/с.
Во вторник, 4 июня, по прогнозам синоптиков, продолжится дождь, воздух нагреется до +27, однако в некоторых районах области максимальная температура не превысит +17 градусов. Днем ветер юго-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 7-12 м/с, в отдельных районах ожидаются порывы до 18 м/с.
В среду, 5 июня, также ожидается небольшой дождь с грозой. Воздух незначительно остынет: днем синоптики обещают от 15 до 20 градусов тепла. Также в этот день ожидается сильный западный и юго-западный ветер со скоростью 10-15 м/с, местами до 22 м/с.