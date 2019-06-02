В Омске 19-летний парень попался на краже нескольких бутылок элитного виски (Видео)

Posted 2 июня 2019, 05:25
Published 2 июня 2019, 05:25
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Первой в отдел полиции № 9 обратилась представитель супермаркета на улице Чкалова. Она рассказала полицейским, что неизвестный пронес мимо кассы две бутылки виски общей стоимостью 2 600 рублей. Немногим позже с аналогичным заявлением в отдел полиции обратился продавец алкомаркета, расположенного на улице 10 лет Октября.
Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в заведениях, и увидели на них мужчину, который берет с полок алкоголь, прячет в куртке и проходит мимо кассы, не расплатившись.
Оперативники установили, что преступление совершил ранее судимый 19-летний житель Центрального округа Омска. Мужчину задержали, однако изъять напитки не удалось - он уже употребил их.
В пресс-службе ведомства сообщили, что на парня возбудили несколько уголовных дел, а также устанавливается причастность омича к аналогичным преступлениям.