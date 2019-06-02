В Омске 19-летний парень попался на краже нескольких бутылок элитного виски (Видео)

Первой в отдел полиции № 9 обратилась представитель супермаркета на улице Чкалова. Она рассказала полицейским, что неизвестный пронес мимо кассы две бутылки виски общей стоимостью 2 600 рублей. Немногим позже с аналогичным заявлением в отдел полиции обратился продавец алкомаркета, расположенного на улице 10 лет Октября.