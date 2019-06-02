Стало известно, кто займет место прокурора Центрального округа Омска

Posted 2 июня 2019, 03:58
Published 2 июня 2019, 03:58
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Приказ генерального прокурора России, по данным издания, вышел 29 мая текущего года. Место прокурора Центрального административного округа Омска, которое освободилось в январе этого года, занял бывший прокурор Октябрьского округа города.
Ранее Голубь занимал должность начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Омской области. На данный момент обязанности прокурора Октябрьского округа занимает Игорь Земляной.
Место прокурора Центрального округа было свободным с конца января. С 24 января глава прокуратуры Центрального района назначен на должность первого заместителя прокурора Сахалинской области. Соответствующий приказ также подписал генпрокурор России Юрий Чайка.