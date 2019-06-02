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Posted 2 июня 2019, 03:58

Published 2 июня 2019, 03:58

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Стало известно, кто займет место прокурора Центрального округа Омска

Стало известно, кто займет место прокурора Центрального округа Омска

2 июня 2019, 03:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Генпрокурор России Юрий Чайка подписал приказ, которым назначил на место прокурора Центрального округа Омска Владимира Голубя. Об этом «Новому Омску» сообщили в региональной прокуратуре.

Приказ генерального прокурора России, по данным издания, вышел 29 мая текущего года. Место прокурора Центрального административного округа Омска, которое освободилось в январе этого года, занял бывший прокурор Октябрьского округа города.

Ранее Голубь занимал должность начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Омской области. На данный момент обязанности прокурора Октябрьского округа занимает Игорь Земляной.

Место прокурора Центрального округа было свободным с конца января. С 24 января глава прокуратуры Центрального района назначен на должность первого заместителя прокурора Сахалинской области. Соответствующий приказ также подписал генпрокурор России Юрий Чайка.

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