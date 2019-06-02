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Posted 2 июня 2019, 03:21

Published 2 июня 2019, 03:21

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омский аэропорт потратит на новое название 320 тыс рублей

Омский аэропорт потратит на новое название 320 тыс рублей

2 июня 2019, 03:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На портале госзакупок появился аукцион на определение подрядчика, который займется изготовлением нового названия для омского аэропорта.

В техзадании указано, что победитель торгов должен поставить 32 объемные буквы, выполненные кириллицей. 27 из них должны быть заглавными высотой от 69 до 70 см, еще 5 букв должны быть прописными высотой от 50 до 53 см. Будущая надпись, как и прежняя, должна быть синей и иметь подсветку.

На изготовление нового названия ОАО «Омский аэропорт» готово потратить 320 тыс рублей. Надпись будет размещена на фасаде аэропорта.

В минувшую пятницу, 31 мая, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому омский аэропорт теперь будет носить имя Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева. Новое название для омского аэропорта в конце 2018 года выбрали горожане посредством голосования.

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