Омский аэропорт потратит на новое название 320 тыс рублей

В техзадании указано, что победитель торгов должен поставить 32 объемные буквы, выполненные кириллицей. 27 из них должны быть заглавными высотой от 69 до 70 см, еще 5 букв должны быть прописными высотой от 50 до 53 см. Будущая надпись, как и прежняя, должна быть синей и иметь подсветку.