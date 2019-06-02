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Posted 2 июня 2019, 03:37

Published 2 июня 2019, 03:37

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Главу села в Омской области обвинили в присвоении 46 тыс бюджетных рублей

Главу села в Омской области обвинили в присвоении 46 тыс бюджетных рублей

2 июня 2019, 03:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Седельниковский районный суд направили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», которое ранее возбудили в отношении главы одного из сельских поселений. Информацию об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Дело поступило в суд в минувший четверг, 30 мая. Согласно материалам суда, глава сельского поселения Седельниковского района, используя свое служебное положение, отдал несколько незаконных распоряжений, которые позволили ему присвоить бюджетные деньги.

Местного чиновника обвиняют в хищении 45.6 тыс рублей из бюджета села. Суд квалифицировал это преступление по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Теперь главе поселения грозит тюрьма сроком до шести лет, при этом ему придется выплатить штраф.

Данных о том, когда состоится рассмотрение уголовного дела, в пресс-службе Седельниковского районного суда не сообщили.

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