Главу села в Омской области обвинили в присвоении 46 тыс бюджетных рублей

Местного чиновника обвиняют в хищении 45.6 тыс рублей из бюджета села. Суд квалифицировал это преступление по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Теперь главе поселения грозит тюрьма сроком до шести лет, при этом ему придется выплатить штраф.