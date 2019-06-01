gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июня 2019, 05:56

Published 1 июня 2019, 05:56

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Прокуратура через суд добилась досрочного прекращения полномочий омского депутата

Прокуратура через суд добилась досрочного прекращения полномочий омского депутата

1 июня 2019, 05:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В деятельности депутата совета Лузинского сельского поселения Омского муниципального района сотрудники прокуратуры обнаружили нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Нарушением признано уклонение депутата от обязанности ежегодно предоставлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Несмотря на вынесенное прокурором представление председателю Совета сельского поселения об устранении допущенных нарушений, меры к ответственности к депутату приняты не были.

В связи с этим прокуратура оформила исковое заявление в Омский районный суд с требованием признания незаконным бездействия представительного органа местного самоуправления, а также с требованием о досрочном лишении полномочий указанного депутата.

Судья поддержал иск прокуратуры и удовлетворил заявленные требования.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика