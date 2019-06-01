Прокуратура через суд добилась досрочного прекращения полномочий омского депутата

Posted 1 июня 2019, 05:56
Published 1 июня 2019, 05:56
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Нарушением признано уклонение депутата от обязанности ежегодно предоставлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Несмотря на вынесенное прокурором представление председателю Совета сельского поселения об устранении допущенных нарушений, меры к ответственности к депутату приняты не были.
В связи с этим прокуратура оформила исковое заявление в Омский районный суд с требованием признания незаконным бездействия представительного органа местного самоуправления, а также с требованием о досрочном лишении полномочий указанного депутата.
Судья поддержал иск прокуратуры и удовлетворил заявленные требования.