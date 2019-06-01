Омич из-за неприязни кухонным ножом проткнул легкое своей знакомой

Posted 1 июня 2019, 11:07
Published 1 июня 2019, 11:07
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Как удалось выяснить оперативникам, омич напал на сельчанку на фоне неприязненных отношений — схватил кухонный нож и ударил женщину в грудь. Потерпевшую доставили в больницу, где врачи диагностировали проникающую колото-резаную рану с повреждением легкого, гемопневмоторакс.
В настоящее время подозреваемый задержан, орудие преступления — нож — изъято и приобщено к материалам уголовного дела.