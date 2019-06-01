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Posted 1 июня 2019, 11:07

Published 1 июня 2019, 11:07

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омич из-за неприязни кухонным ножом проткнул легкое своей знакомой

Омич из-за неприязни кухонным ножом проткнул легкое своей знакомой

1 июня 2019, 11:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В селе Октябрьское Горьковского района Омской области сотрудники полиции задержали 45-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в нападении на собственную знакомую, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Как удалось выяснить оперативникам, омич напал на сельчанку на фоне неприязненных отношений — схватил кухонный нож и ударил женщину в грудь. Потерпевшую доставили в больницу, где врачи диагностировали проникающую колото-резаную рану с повреждением легкого, гемопневмоторакс.

В настоящее время подозреваемый задержан, орудие преступления — нож — изъято и приобщено к материалам уголовного дела.

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