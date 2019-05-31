Жители Омска рассказали о поездках с «лучшими кондукторами» в общественном транспорте

«Мне сегодня в автобусе попалась просто лучшая кондуктор в Омске. Ехал на 20-м автобусе, когда люди заходят, она не ждет, когда пойдут к ней. Она ласково говорит, чтобы все садились на свои места, и она сама подойдет, ведь это „моя работа“. А когда выходишь, желает удачи. Побольше бы таких», — делится омич в паблике.