Жители Омска рассказали о поездках с «лучшими кондукторами» в общественном транспорте

Posted 31 мая 2019, 10:16
Published 31 мая 2019, 10:16
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Автор записи пояснил, что женщина вежливо разговаривала с пассажирами, сама подходила к только что вошедшим в транспорт омичам и желала удачи тем, кто покидал автобус.
«Мне сегодня в автобусе попалась просто лучшая кондуктор в Омске. Ехал на 20-м автобусе, когда люди заходят, она не ждет, когда пойдут к ней. Она ласково говорит, чтобы все садились на свои места, и она сама подойдет, ведь это „моя работа“. А когда выходишь, желает удачи. Побольше бы таких», — делится омич в паблике.
Автобус, следующий по маршруту № 20, принадлежит частному предприятию «АвтоСила-55». В комментариях под записью горожане попросили руководство компании обратить внимание на кондукторов и поощрить их работу премией. Некоторые отметили, что случай не единичный: на других маршрутах «Автосилы», по словам горожан, кондуктор угощает юных пассажиров конфетами.