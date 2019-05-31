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Posted 31 мая 2019, 10:16

Published 31 мая 2019, 10:16

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Жители Омска рассказали о поездках с «лучшими кондукторами» в общественном транспорте

Жители Омска рассказали о поездках с «лучшими кондукторами» в общественном транспорте

31 мая 2019, 10:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне в паблике «Голос Омска» житель города рассказал о том, как в одном из автобусов встретил лучшего, по его словам, кондуктора.

Автор записи пояснил, что женщина вежливо разговаривала с пассажирами, сама подходила к только что вошедшим в транспорт омичам и желала удачи тем, кто покидал автобус.

«Мне сегодня в автобусе попалась просто лучшая кондуктор в Омске. Ехал на 20-м автобусе, когда люди заходят, она не ждет, когда пойдут к ней. Она ласково говорит, чтобы все садились на свои места, и она сама подойдет, ведь это „моя работа“. А когда выходишь, желает удачи. Побольше бы таких», — делится омич в паблике.

Автобус, следующий по маршруту № 20, принадлежит частному предприятию «АвтоСила-55». В комментариях под записью горожане попросили руководство компании обратить внимание на кондукторов и поощрить их работу премией. Некоторые отметили, что случай не единичный: на других маршрутах «Автосилы», по словам горожан, кондуктор угощает юных пассажиров конфетами.

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