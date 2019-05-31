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Posted 31 мая 2019, 09:17

Published 31 мая 2019, 09:17

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

За сообщение о несуществующей бомбе омича приговорили к 3 годам лишения свободы

За сообщение о несуществующей бомбе омича приговорили к 3 годам лишения свободы

31 мая 2019, 09:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мужчина в конце 2018 года сообщил в службу спасения, что одно из заведений в Нефтяниках заминировано. Первомайский районный суд признал его виновным и приговорил к 3 годам условно, сообщили в суде.

В единую службу спасения омич позвонил ночью 23 декабря прошлого года. В это время он находился на площади перед КДЦ «Кристалл» и решил «заминировать» заведение, расположенное в здании КДЦ. Как пояснили в пресс-службе суда, мужчина осознавал, что сообщает спасателям ложную информацию, и понимал, что его сообщение дезорганизует деятельность правоохранительных органов.

Прибывшие в указанное заведение сотрудники полиции подтвердили, что угрозы взрыва нет. Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Задержанный мужчина признался в содеянном и полностью признал свою вину.

Суд над ним состоялся 30 апреля этого года. Омича признали виновным. С учетом данных о личности подсудимого, отсутствия отягчающих и наличия смягчающих обстоятельств мужчину приговорили к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Вместе с этим горожанин обязан исполнять определенные обязанности.

Кроме этого, в пользу УМВД России по Омской области с мужчины взыскали 12 тыс рублей в качестве возмещения материального ущерба. Приговор, по сообщению пресс-службы Первомайского суда, не был обжалован и вступил в законную силу 14 мая текущего года.

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