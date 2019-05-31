За сообщение о несуществующей бомбе омича приговорили к 3 годам лишения свободы

В единую службу спасения омич позвонил ночью 23 декабря прошлого года. В это время он находился на площади перед КДЦ «Кристалл» и решил «заминировать» заведение, расположенное в здании КДЦ. Как пояснили в пресс-службе суда, мужчина осознавал, что сообщает спасателям ложную информацию, и понимал, что его сообщение дезорганизует деятельность правоохранительных органов.