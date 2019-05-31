За сообщение о несуществующей бомбе омича приговорили к 3 годам лишения свободы

Posted 31 мая 2019, 09:17
Published 31 мая 2019, 09:17
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
В единую службу спасения омич позвонил ночью 23 декабря прошлого года. В это время он находился на площади перед КДЦ «Кристалл» и решил «заминировать» заведение, расположенное в здании КДЦ. Как пояснили в пресс-службе суда, мужчина осознавал, что сообщает спасателям ложную информацию, и понимал, что его сообщение дезорганизует деятельность правоохранительных органов.
Прибывшие в указанное заведение сотрудники полиции подтвердили, что угрозы взрыва нет. Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Задержанный мужчина признался в содеянном и полностью признал свою вину.
Суд над ним состоялся 30 апреля этого года. Омича признали виновным. С учетом данных о личности подсудимого, отсутствия отягчающих и наличия смягчающих обстоятельств мужчину приговорили к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Вместе с этим горожанин обязан исполнять определенные обязанности.
Кроме этого, в пользу УМВД России по Омской области с мужчины взыскали 12 тыс рублей в качестве возмещения материального ущерба. Приговор, по сообщению пресс-службы Первомайского суда, не был обжалован и вступил в законную силу 14 мая текущего года.