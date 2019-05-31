Вялков рассказал, как и почему могла измениться длина билета в омских автобусах

По словам Вялкова, к решению этого вопроса к мэрии присоединился губернатор Омской области. После того, как Александр Бурков направил письмо на имя Дмитрия Медведева, идею о длинных билетах решили отменить. Чтобы не нарушать налоговое законодательство и одновременно не печатать длинные билеты, были приняты поправки, согласно которым в каждом автобусе будет установлен ридер, а онлайн-касса будет работать удаленно.