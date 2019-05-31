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Posted 31 мая 2019, 12:50

Published 31 мая 2019, 12:50

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Вялков рассказал, как и почему могла измениться длина билета в омских автобусах

Вялков рассказал, как и почему могла измениться длина билета в омских автобусах

31 мая 2019, 12:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Директор департамента транспорта администрации Омска Александр Вялков в эфире «Радио России» сегодня рассказал, как и почему могла бы измениться скорость обслуживания горожан в общественном транспорте с 1 июля этого года.

Речь идет об увеличении времени покупки билетов за проезд. С 1 июля все омские перевозчики будут обязаны иметь в салоне автобусов онлайн-кассы, длина чеков которых в шесть раз больше той, что сейчас выдают терминалы кондукторов.

Глава дептранспорта пояснил, что вместе с длиной чеков увеличится и время обслуживания горожан. В эфире радио он предположил, что из-за этого в терминалах придется в шесть раз чаще менять ленту, а это также задержит время обслуживания.

По словам Вялкова, к решению этого вопроса к мэрии присоединился губернатор Омской области. После того, как Александр Бурков направил письмо на имя Дмитрия Медведева, идею о длинных билетах решили отменить. Чтобы не нарушать налоговое законодательство и одновременно не печатать длинные билеты, были приняты поправки, согласно которым в каждом автобусе будет установлен ридер, а онлайн-касса будет работать удаленно.

«Ридер будет посылать сигнал на онлайн-кассу, а она — передавать данные на сервер ФНС. Все это называется облачными технологиями», — рассказал Александр Вялков.

Предполагается, что на новых билетах будет печататься специальный код, отсканировав который, можно получить доступ к полной версии чека.

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