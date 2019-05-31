Вялков рассказал, как и почему могла измениться длина билета в омских автобусах

Posted 31 мая 2019, 12:50
Published 31 мая 2019, 12:50
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Речь идет об увеличении времени покупки билетов за проезд. С 1 июля все омские перевозчики будут обязаны иметь в салоне автобусов онлайн-кассы, длина чеков которых в шесть раз больше той, что сейчас выдают терминалы кондукторов.
Глава дептранспорта пояснил, что вместе с длиной чеков увеличится и время обслуживания горожан. В эфире радио он предположил, что из-за этого в терминалах придется в шесть раз чаще менять ленту, а это также задержит время обслуживания.
По словам Вялкова, к решению этого вопроса к мэрии присоединился губернатор Омской области. После того, как Александр Бурков направил письмо на имя Дмитрия Медведева, идею о длинных билетах решили отменить. Чтобы не нарушать налоговое законодательство и одновременно не печатать длинные билеты, были приняты поправки, согласно которым в каждом автобусе будет установлен ридер, а онлайн-касса будет работать удаленно.
«Ридер будет посылать сигнал на онлайн-кассу, а она — передавать данные на сервер ФНС. Все это называется облачными технологиями», — рассказал Александр Вялков.
Предполагается, что на новых билетах будет печататься специальный код, отсканировав который, можно получить доступ к полной версии чека.