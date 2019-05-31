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Posted 31 мая 2019, 09:38

Published 31 мая 2019, 09:38

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Цены на лекарства в Омске сравняют с общероссийскими

Цены на лекарства в Омске сравняют с общероссийскими

31 мая 2019, 09:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Идею об уравнивании цены на лекарственные препараты в разных регионах предложили в Госдуме РФ. Как отмечает "Парламентская газета", такие изменения пока коснутся только жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Предложение внесено для пересмотра определения цены на препараты из списка жизненно необходимых. Сейчас стоимость препаратов утверждают областные власти, что влечет большую разницу в отпускной цене в разных городах страны. При этом закупочная цена одинакова для всех регионов, отмечает один из инициаторов законопроекта.

Чтобы стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарств в разных регионах совпадала, издержки на транспортировку должны быть компенсированы. Пока неизвестно, кто и как будет это реализовать, но предполагается, что финансовую ответственность на себя возьмет государство.

Пока это правило коснется только препаратов из списка ЖНВЛП, однако в перспективе возможно сравнивание цен и на другие препараты. В том числе на те, что ввозятся из-за рубежа.

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