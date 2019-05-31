Цены на лекарства в Омске сравняют с общероссийскими

Posted 31 мая 2019, 09:38
Published 31 мая 2019, 09:38
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Предложение внесено для пересмотра определения цены на препараты из списка жизненно необходимых. Сейчас стоимость препаратов утверждают областные власти, что влечет большую разницу в отпускной цене в разных городах страны. При этом закупочная цена одинакова для всех регионов, отмечает один из инициаторов законопроекта.
Чтобы стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарств в разных регионах совпадала, издержки на транспортировку должны быть компенсированы. Пока неизвестно, кто и как будет это реализовать, но предполагается, что финансовую ответственность на себя возьмет государство.
Пока это правило коснется только препаратов из списка ЖНВЛП, однако в перспективе возможно сравнивание цен и на другие препараты. В том числе на те, что ввозятся из-за рубежа.