Цены на лекарства в Омске сравняют с общероссийскими

Чтобы стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарств в разных регионах совпадала, издержки на транспортировку должны быть компенсированы. Пока неизвестно, кто и как будет это реализовать, но предполагается, что финансовую ответственность на себя возьмет государство.