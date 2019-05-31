Путин официально присвоил омскому аэропорту имя генерала Карбышева

Posted 31 мая 2019, 09:55
Published 31 мая 2019, 09:55
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Сегодня, 31 мая, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому аэропортам страны были присвоены «имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». В списке числится и омский аэропорт, которому по результатам народного голосования было присвоено имя генерала Карбышева.
Голосование за новое имя аэропорта проходило в 2018 году. В финал вышли трое: Дмитрий Карбышев, Андрей Туполев и Михаил Ульянов. Победителем стал Герой Советского Союза, генерал-лейтенант инженерных войск, доктор военных наук и профессор Дмитрий Михайлович Карбышев. За него голоса отдали почти 46 тыс омичей, что составило 41% от общего числа голосовавших.
Во время Великой Отечественной войны Дмитрий Карбышев, уроженец Омска, попал в фашистский плен и отказался сотрудничать с врагом. За это он мучительно погиб в концлагере Маутхаузен: взятого в плен советского генерала поливали холодной водой на морозе, пока он не замерз насмерть.