Путин официально присвоил омскому аэропорту имя генерала Карбышева

Во время Великой Отечественной войны Дмитрий Карбышев, уроженец Омска, попал в фашистский плен и отказался сотрудничать с врагом. За это он мучительно погиб в концлагере Маутхаузен: взятого в плен советского генерала поливали холодной водой на морозе, пока он не замерз насмерть.