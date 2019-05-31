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Posted 31 мая 2019, 09:55

Published 31 мая 2019, 09:55

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Путин официально присвоил омскому аэропорту имя генерала Карбышева

Путин официально присвоил омскому аэропорту имя генерала Карбышева

31 мая 2019, 09:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Президент Владимир Путин официально присвоил аэропорту Омск-Центральный имя генерала Дмитрия Карбышева. Указ о наименованиях сорока аэропортов России опубликован на портале правовой информации.

Сегодня, 31 мая, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому аэропортам страны были присвоены «имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». В списке числится и омский аэропорт, которому по результатам народного голосования было присвоено имя генерала Карбышева.

Голосование за новое имя аэропорта проходило в 2018 году. В финал вышли трое: Дмитрий Карбышев, Андрей Туполев и Михаил Ульянов. Победителем стал Герой Советского Союза, генерал-лейтенант инженерных войск, доктор военных наук и профессор Дмитрий Михайлович Карбышев. За него голоса отдали почти 46 тыс омичей, что составило 41% от общего числа голосовавших.

Во время Великой Отечественной войны Дмитрий Карбышев, уроженец Омска, попал в фашистский плен и отказался сотрудничать с врагом. За это он мучительно погиб в концлагере Маутхаузен: взятого в плен советского генерала поливали холодной водой на морозе, пока он не замерз насмерть.

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