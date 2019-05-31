После тройного ДТП в центре Омска госпитализировали двухлетнего пассажира

По данным ведомства, авария случилась после того, как 32-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу. Автомобиль врезался в Nissan Patrol, которым управлял 54-летний мужчина. После столкновения Nissan съехал вправо, где зацепил третий автомобиль — Toyota Camry, за рулем которого находился 31-летний водитель.