После тройного ДТП в центре Омска госпитализировали двухлетнего пассажира

Posted 31 мая 2019, 13:23
Published 31 мая 2019, 13:23
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Сообщение о тройной аварии поступило в дежурную часть Госавтоинспекции сегодня, около 17:12 часов. ДТП произошло на улице Маршала Жукова.
По данным ведомства, авария случилась после того, как 32-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу. Автомобиль врезался в Nissan Patrol, которым управлял 54-летний мужчина. После столкновения Nissan съехал вправо, где зацепил третий автомобиль — Toyota Camry, за рулем которого находился 31-летний водитель.
Водители автомобилей в тройной аварии не пострадали, но в момент происшествия в салоне Chevrolet находился двухлетний ребенок. Мальчика с места аварии госпитализировали, о его состоянии в ведомстве не сообщили.
Полицейские проводят проверку, в ходе которой станет известно, почему случилось ДТП.