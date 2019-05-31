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Posted 31 мая 2019, 13:23

Published 31 мая 2019, 13:23

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

После тройного ДТП в центре Омска госпитализировали двухлетнего пассажира

После тройного ДТП в центре Омска госпитализировали двухлетнего пассажира

31 мая 2019, 13:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В региональной Госавтоинспекции рассказали об аварии, которая случилась вечером в Центральном районе города. В результате аварии пострадавшего — двухлетнего ребенка — увезли в медучреждение.

Сообщение о тройной аварии поступило в дежурную часть Госавтоинспекции сегодня, около 17:12 часов. ДТП произошло на улице Маршала Жукова.

По данным ведомства, авария случилась после того, как 32-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу. Автомобиль врезался в Nissan Patrol, которым управлял 54-летний мужчина. После столкновения Nissan съехал вправо, где зацепил третий автомобиль — Toyota Camry, за рулем которого находился 31-летний водитель.

Водители автомобилей в тройной аварии не пострадали, но в момент происшествия в салоне Chevrolet находился двухлетний ребенок. Мальчика с места аварии госпитализировали, о его состоянии в ведомстве не сообщили.

Полицейские проводят проверку, в ходе которой станет известно, почему случилось ДТП.

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