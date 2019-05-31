Омское Управление судебного департамента подало в суд на «Совкомбанк»

Posted 31 мая 2019, 05:43
Published 31 мая 2019, 05:43
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
За неисполнение обязательств по договорам банковского счета и обязательств при осуществлении расчетов омское ведомство требует с кредитной организации почти 310 тыс рублей.
С 2009 года региональное Управление судебного департамента, занимающееся организационно-хозяйственным обеспечением судов, ведением статистики, обучением судей и прочее, возглавляет действительный государственный советник юстиции РФ третьего класса Василий Огарь.