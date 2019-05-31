gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 мая 2019, 05:43

Published 31 мая 2019, 05:43

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омское Управление судебного департамента подало в суд на «Совкомбанк»

Омское Управление судебного департамента подало в суд на «Совкомбанк»

31 мая 2019, 05:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Московский арбитражный суд рассмотрит иск Управления судебного департамента по Омской области к ПАО «Совкомбанк».

За неисполнение обязательств по договорам банковского счета и обязательств при осуществлении расчетов омское ведомство требует с кредитной организации почти 310 тыс рублей.

С 2009 года региональное Управление судебного департамента, занимающееся организационно-хозяйственным обеспечением судов, ведением статистики, обучением судей и прочее, возглавляет действительный государственный советник юстиции РФ третьего класса Василий Огарь.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика