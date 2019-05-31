Нанесением пластиковой разметки на дороги Омска займется компания из Санкт-Петербурга

Posted 31 мая 2019, 11:17
Published 31 мая 2019, 11:17
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Лот забрал единственный подавший заявку поставщик — компания ООО «ПО Марклайн», зарегистрированная в Ленинградской области. Согласно проектной документации, за нанесение разметки на 24 объекта победитель торгов получит почти 46 млн рублей.
После подписания контракта с БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» подрядчик должен приступить к работе в срок до 1 сентября текущего года. Изначально работы оценили в 37.3 млн рублей, однако аукцион не состоялся.
Гарантийный срок работ составит 12 месяцев со дня приемки. Всего пластиковую разметку компания должна нанести на 24-х дорожных объектах:
Согласно техзаданию, горизонтальная разметка пластичными материалами должна выполняться холодным пластиком белого и желтого цветов, белым термопластиком с добавлением микростеклошариков. Элементы должны обладать световозвращающим эффектом.