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Posted 31 мая 2019, 11:17

Published 31 мая 2019, 11:17

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Нанесением пластиковой разметки на дороги Омска займется компания из Санкт-Петербурга

Нанесением пластиковой разметки на дороги Омска займется компания из Санкт-Петербурга

31 мая 2019, 11:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне были подведены итоги аукциона на нанесение дорожной разметки на 24 улицы Омска. Согласно данным портала госзакупок, победителем торгов была признана компания из Петербурга.

Лот забрал единственный подавший заявку поставщик — компания ООО «ПО Марклайн», зарегистрированная в Ленинградской области. Согласно проектной документации, за нанесение разметки на 24 объекта победитель торгов получит почти 46 млн рублей.

После подписания контракта с БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» подрядчик должен приступить к работе в срок до 1 сентября текущего года. Изначально работы оценили в 37.3 млн рублей, однако аукцион не состоялся.

Гарантийный срок работ составит 12 месяцев со дня приемки. Всего пластиковую разметку компания должна нанести на 24-х дорожных объектах:

  • ул. 2-я Восточная от ул. Барнаульской до Октябрьского моста;
  • ул. Б. Хмельницкого от ул. Масленникова до ул. Нейбута и от Нейбута до ул. 3-я Военная;
  • ул. Волгоградская от ул. 2-я Солнечная до Бульвара Архитекторов;
  • ул. Заозерная от ул. Лукашевича до Красноярского тракта;
  • ул. Красный Путь от Соборной площади до проспекта Мира;
  • ул. Лермонтова от ул. Маршала Жукова до площади Бухгольца;
  • проспект Мира от ул. Красный Путь до ул. Полевой;
  • ул. Нефтезаводская от проспекта Мира до проспекта Губкина;
  • ул. Новокирпичная от Сибирского проспекта до ул. 27-я Рабочая;
  • проспект К. Маркса от ул. Лобкова до ул. Думская;
  • проспект Королева от ул. Химиков до Красноярского тракта;
  • проспект Космический от Окружной дороги до путепровода по ул. Лизы Чайкиной;
  • ул. 1-я Трамвайная от ул. Воровского до ул. Леонова;
  • ул. 5-я Кировская от ул. О. Кошевого до ул. Талалихина;
  • ул. 22 Декабря от ул. Полярной до Исилькульского тракта;
  • ул. 24-я Северная от ул. 21-я Амурская до Красноярского тракта;
  • ул. Ватутина от ул. Конева до ул. Лукашевича;
  • ул. Интернациональная от ул. Гагарина до ул. Красный Путь;
  • ул. Кирова от ул. Б. Хмельницкого до ул. 27-я Рабочая;
  • ул. Леконта от ул. Калинина до ул. 8-я Ленинская;
  • ул. Лукашевича от проспекта Комарова до ул. Дианова;
  • ул. Химиков от проспекта Мира до ул. Комбинатской;
  • ул. Челюскинцев от ул. Багратиона до ул. 5-ой Северной.

Согласно техзаданию, горизонтальная разметка пластичными материалами должна выполняться холодным пластиком белого и желтого цветов, белым термопластиком с добавлением микростеклошариков. Элементы должны обладать световозвращающим эффектом.

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