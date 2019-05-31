На ремонт дороги на Муромцево потратят 120 млн рублей

Posted 31 мая 2019, 02:28
Published 31 мая 2019, 02:28
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Согласно документации, победитель аукциона должен отремонтировать два участка автодороги, с укреплением обочин, засевом их травой, установить дорожные знаки и нанести дорожную разметку. Также подрядчик принимает на себя ряд гарантийных обязательств — 4 года на верхний слой покрытия, 6 лет на основание дороги, 2 года на обочины.
Начальная цена контракта 120.7 млн рублей. Срок окончания работ 1 октября 2019 года. Аукцион состоится 24 июня 2019 года.
Как пояснили Городу55 в региональном минстрое, это не последний транш на ремонт дороги Омск - Муромцево - Седельниково. В следующем году на отдельных участках будут производится только ямочные работы. Завершение ремонта дороги запланировано на 2021 год.
«В 2020 году ремонтные работы на этой дороге выполняться не будут. В 2021 году будет отремонтирован участок дороги 105–107-й километр. Об объемах финансирования пока говорить рано. Все работы проходят согласно нацпроекту „Безопасные и качественные автомобильные дороги“. Кроме того, на этой дороге ежегодно ведутся ямочные ремонтные работы по восстановлению проезда за счет средств на содержание автомобильных дорог», — сказали в минстрое.
Напомним, автодорогу Омск - Седельниково ремонтируют в несколько этапов с 2016 года. В 2018 году на нее выделялось 100 млн рублей.