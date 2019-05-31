На ремонт дороги на Муромцево потратят 120 млн рублей

«В 2020 году ремонтные работы на этой дороге выполняться не будут. В 2021 году будет отремонтирован участок дороги 105–107-й километр. Об объемах финансирования пока говорить рано. Все работы проходят согласно нацпроекту „Безопасные и качественные автомобильные дороги“. Кроме того, на этой дороге ежегодно ведутся ямочные ремонтные работы по восстановлению проезда за счет средств на содержание автомобильных дорог», — сказали в минстрое.