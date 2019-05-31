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Posted 31 мая 2019, 08:28

Published 31 мая 2019, 08:28

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Молодой омич смертельно ударил по голове сожителя своей бабушки за плохое поведение

Молодой омич смертельно ударил по голове сожителя своей бабушки за плохое поведение

31 мая 2019, 08:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Таре арестовали 18-летнего омича, который отомстил сожителю своей бабушки за пьянство и дебош. Как рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета, парень смертельно ударил мужчину по голове.

Следователи предполагают, что 49-летний мужчина получил тяжелую травму после того, как к его сожительнице в гости из Омска приехал ее 18-летний внук. Та рассказала парню, что мужчина недавно освободился из мест лишения свободы и начал выпивать и дебоширить. После она попросила внука разыскать ее сожителя и сказать, чтобы тот собирал вещи и уходил из ее дома.

Парень нашел обидчика своей бабушки у соседей и привел в ограду дома женщины. Там он ударил его один раз кулаком по голове и оставил. На следующий день, 21 мая, женщина нашла сожителя в огороде своего дома без сознания. Его госпитализировали и диагностировали черепно-мозговую травму, но спустя четыре дня он скончался в больнице.

В пресс-службе СУ СКР сообщили, что после возбуждения по факту случившегося уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» 18-летнего омича арестовали. Парню грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Расследование продолжается.

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