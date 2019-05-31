Молодой омич смертельно ударил по голове сожителя своей бабушки за плохое поведение

Следователи предполагают, что 49-летний мужчина получил тяжелую травму после того, как к его сожительнице в гости из Омска приехал ее 18-летний внук. Та рассказала парню, что мужчина недавно освободился из мест лишения свободы и начал выпивать и дебоширить. После она попросила внука разыскать ее сожителя и сказать, чтобы тот собирал вещи и уходил из ее дома.