Менеджер омской компании не донесла до кассы более 1 млн рублей

Согласно материалам дела, омичка, работая в 2016–2018 годах менеджером по продажам, во время обслуживания клиентов убеждала их перечислять деньги за доставленные им товары на ее личные дебетовые карты, уверяя, что в дальнейшем они окажутся в кассе предприятия.