Менеджер омской компании не донесла до кассы более 1 млн рублей

Posted 31 мая 2019, 02:48
Published 31 мая 2019, 02:48
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Согласно материалам дела, омичка, работая в 2016–2018 годах менеджером по продажам, во время обслуживания клиентов убеждала их перечислять деньги за доставленные им товары на ее личные дебетовые карты, уверяя, что в дальнейшем они окажутся в кассе предприятия.
Поверили мошеннице сразу пятеро контрагентов, которые перевели на ее счета в общей сложности 1.6 млн рублей. Из этой суммы до компании дошли немногим более 500 тыс рублей.
Чтобы скрыть следы хищения, омичка удалила из программы хозяйственно-финансового учета данные о наличии задолженности у клиентов. Таким образом менеджер присвоила более 1 млн рублей.
Обвиняемая свою вину в инкриминируемом ей преступлении не признала и возмещать ущерб в добровольном порядке отказалась. В настоящее время на ее автомобиль наложен арест, а уголовное дело ожидает рассмотрения в Первомайском суде Омска.