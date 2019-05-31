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Posted 31 мая 2019, 02:48

Published 31 мая 2019, 02:48

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Менеджер омской компании не донесла до кассы более 1 млн рублей

Менеджер омской компании не донесла до кассы более 1 млн рублей

31 мая 2019, 02:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Первомайский районный суд города Омска рассмотрит уголовное дело в отношении 40-летней экс-работницы компании по продаже котельного и сантехнического оборудования. Женщина обвиняется в мошенничестве на сумму более одного миллиона рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Согласно материалам дела, омичка, работая в 2016–2018 годах менеджером по продажам, во время обслуживания клиентов убеждала их перечислять деньги за доставленные им товары на ее личные дебетовые карты, уверяя, что в дальнейшем они окажутся в кассе предприятия.

Поверили мошеннице сразу пятеро контрагентов, которые перевели на ее счета в общей сложности 1.6 млн рублей. Из этой суммы до компании дошли немногим более 500 тыс рублей.

Чтобы скрыть следы хищения, омичка удалила из программы хозяйственно-финансового учета данные о наличии задолженности у клиентов. Таким образом менеджер присвоила более 1 млн рублей.

Обвиняемая свою вину в инкриминируемом ей преступлении не признала и возмещать ущерб в добровольном порядке отказалась. В настоящее время на ее автомобиль наложен арест, а уголовное дело ожидает рассмотрения в Первомайском суде Омска.

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