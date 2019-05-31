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Posted 31 мая 2019, 13:39

Published 31 мая 2019, 13:39

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

К началу следующего года в Омск поступят «новые» списанные трамваи из Москвы

К началу следующего года в Омск поступят «новые» списанные трамваи из Москвы

31 мая 2019, 13:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О списанных столичных трамваях, которые привозят в Омск, в эфире «Радио России» рассказал директор департамента транспорта администрации Омска Александр Вялков. Такой транспорт он называет «новым».

Вялков рассказал, что в столице трамваи списывают уже через 10 лет эксплуатации. Однако на этом жизнь общественного транспорта не заканчивается и их отправляют в другие регионы. В Омск «новые» трамваи, по словам директора дептранспорта, поступят в первые месяцы 2020 года.

Омский трамвайный парк должны пополнить десятью мини-поездами, которые Вялков лично отбирал из списанного транспорта. Выбранные им трамваи относительно новые, они были выпущены в 2007–2009 годах.

«Для трамвая 10 лет не возраст. У нас работают и 20-летние трамваи. Те пять вагонов, что мы привезли из Москвы в 2016 году, 1996 года выпуска, и выглядят они хорошо», — рассказал Вялков в эфире радио.

Вялков также пояснил, что перед тем, как трамваи выйдут в рейсы, они пройдут через мойку и покраску. На «новые» старые трамваи область не потратила ничего: оплатить пришлось лишь расходы на транспортировку. Сколько именно, пока неизвестно.

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