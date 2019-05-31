К началу следующего года в Омск поступят «новые» списанные трамваи из Москвы

Вялков рассказал, что в столице трамваи списывают уже через 10 лет эксплуатации. Однако на этом жизнь общественного транспорта не заканчивается и их отправляют в другие регионы. В Омск «новые» трамваи, по словам директора дептранспорта, поступят в первые месяцы 2020 года.