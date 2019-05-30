В омское «Спецавтохозяйство» не пускают волонтеров без подписки о неразглашении

Posted 30 мая 2019, 01:11
Published 30 мая 2019, 01:11
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Однако условия договора пришлись по вкусу далеко не всем волонтерам. В частности, одна из добровольцев Наталья Гущина озвучила пункты, которые настораживают зоозащитников:
«От людей он (директор „Спецавтохозяйства“ Евгений Вольф — прим.) в том числе требует подписку о неразглашении, хотя это не военная организация и не частная компания, где руководитель — царь и бог. Это бюджетное учреждение, которое должно работать открыто. Что они собираются там прятать?»
В свою очередь Евгений Вольф объяснил появление договора интересами прежде всего города, а уже потом — самого предприятия и его сотрудников. А именно, тем, что нарушение санитарных норм волонтерами, которые желают беспрепятственно и в любое время суток иметь доступ к животным, может привести к распространению опасных инфекций.
Кроме того, некоторые зоозащитники устраивают сбор средств для помощи собакам от имени «Спецавтохозяйства», что само по себе, конечно, важно и необходимо, однако требует контроля со стороны предприятия, поскольку безусловная свобода действий в рамках благотворительности может привлечь мошенников.
Что касается интересов самого САХ и его сотрудников, то не все волонтеры до конца понимают свою роль. Согласно действующему законодательству, волонтер — это добровольный помощник, который помогает в рамках уже существующих в организации правил, а не пытается диктовать собственные условия и устанавливать новые правила.
«Подобный прецедент возник у нас недавно с двумя добровольными помощницами, пытавшимися выйти за круг своих полномочий. Это привело к серии конфликтов с нашим персоналом, о чем свидетельствуют докладные записки наших сотрудников. Поэтому мы выступаем за четкое распределение обязанностей и за соблюдение производственной дисциплины», — пояснил Вольф.
Что касается самого спорного для добровольцев пункта договора — конфиденциальности, то это необходимо для защиты репутации «Спецавтохозяйства» и его сотрудников. Директор сообщил, что уже были случаи грубого искажения информации, опубликованной в СМИ со слов волонтеров. Испорченный имидж напрямую влияет на доверие омичей, а, значит, и на объем помощи, которую оказывают собакам в рамках благотворительных акций и программ.
В то же время руководитель отметил важность работы волонтеров, которые помогают улучшить качество ухода за животными и найти им новых хозяев, тем самым регулируя численность бездомных собак и обеспечивая санитарную безопасность Омска.
Также Евгений Вольф подчеркнул свою готовность к общению со СМИ, которые регулярно получают доступ на территорию САХ и всю необходимую информацию о деятельности предприятия.