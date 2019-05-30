В омское «Спецавтохозяйство» не пускают волонтеров без подписки о неразглашении

В свою очередь Евгений Вольф объяснил появление договора интересами прежде всего города, а уже потом — самого предприятия и его сотрудников. А именно, тем, что нарушение санитарных норм волонтерами, которые желают беспрепятственно и в любое время суток иметь доступ к животным, может привести к распространению опасных инфекций.