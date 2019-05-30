В Омске закрывается один из самых крупных центров предоставления госуслуг

Posted 30 мая 2019, 08:17
Published 30 мая 2019, 08:17
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Завтра, 31 мая, МФЦ будет работать последний день, а выдача готовых документов по поданным ранее заявлениям с 1 июня будет производиться по другому адресу — улица Мишина, 8, где расположен еще один филиал МФЦ Ленинского округа.
Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития, «закрытие офиса МФЦ связано с окончанием срока аренды здания. В ближайшее время в офисе демонтируют оборудование и подберут новое помещение, куда перевезут офис. Новый адрес станет известен на следующей неделе. А само открытие планируют осуществить до 10 июня».
До момента открытия нового офиса жителям Ленинского округа предлагают воспользоваться услугами любого другого МФЦ вне зависимости от его окружной принадлежности.
По данным Города55, МФЦ, считавшийся вторым по величине в Омске, должен был переехать в здание, расположенное на улице Маршала Жукова, но по неизвестным причинам помещение оказалось не готово. В пресс-службе минтруда комментировать данную информацию не стали.