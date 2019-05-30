В Омске закрывается один из самых крупных центров предоставления госуслуг

Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития, «закрытие офиса МФЦ связано с окончанием срока аренды здания. В ближайшее время в офисе демонтируют оборудование и подберут новое помещение, куда перевезут офис. Новый адрес станет известен на следующей неделе. А само открытие планируют осуществить до 10 июня».