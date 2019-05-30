Омская прокуратура добилась увольнения директора МУП «Водник»

Posted 30 мая 2019, 03:52
Published 30 мая 2019, 03:52
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Согласно данным проверки, омич был принят на должность директора МУП «Водник». Параллельно с работой в муниципальном предприятии директор являлся учредителем и руководителем пяти компаний, в том числе занимающихся строительством и водоснабжением.
Однако действующее законодательство запрещает руководителям унитарных предприятий совмещать государственную службу с другой оплачиваемой работой, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности.
В остальных случаях возможны конфликт интересов и появление коррупционной составляющей, создание угрозы использования своего служебного положения вопреки интересам общества и государства в целях получения выгоды.
В связи с этим прокуратура вынесла представление главе Русско-Полянского муниципального района, в результате рассмотрения которого трудовой договор с директором МУП «Водник» был расторгнут.