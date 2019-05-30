Омская область не достигает показателей госпрограммы по здравоохранению

Posted 30 мая 2019, 02:13
Published 30 мая 2019, 02:13
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Несмотря на более 42 млрд рублей, выделенных в рамках госпрограммы, капитальный ремонт 55 объектов здравоохранения, строительство поликлиники на Левом берегу, замену медицинского оборудования на новое, покупку 66 автомобилей скорой помощи и 29 машин — для транспортировки нуждающихся в гемодиализе пациентов, строительство 56 новых фельдшерско-акушерских пунктов, показатели Омской области недотягивают до поставленных перед регионом задач в рамках программы здравоохранения.
По мнению чиновников, достижение задач в данной области невозможно без развития в других областях. В частности, дефицит медицинских кадров в селе не восполнить высокотехнологичным оборудованием и обширной сетью ФАПов. Для врачей все более определяющую роль играют уровень комфорта и условия жизни — наличие дорог, газа, социальной инфраструктуры и жилья.
В связи с этим первый вице-председатель регионального правительства Валерий Бойко поручил руководителям ведомств скорректировать мероприятия и объем их финансирования на предстоящий период до начала формирования нового бюджета с учетом взаимосвязанности задач каждой программы.