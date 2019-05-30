Омская область не достигает показателей госпрограммы по здравоохранению

По мнению чиновников, достижение задач в данной области невозможно без развития в других областях. В частности, дефицит медицинских кадров в селе не восполнить высокотехнологичным оборудованием и обширной сетью ФАПов. Для врачей все более определяющую роль играют уровень комфорта и условия жизни — наличие дорог, газа, социальной инфраструктуры и жилья.