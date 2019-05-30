Омичку, расцарапавшую лицо полицейскому, отправили на принудительные работы

Posted 30 мая 2019, 04:14
Published 30 мая 2019, 04:14
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Инцидент произошел 10 апреля 2019 года, когда омичка, доставленная в ОМВД России по Азовскому немецкому национальному району для составления протокола о привлечении к административной ответственности за мелкое хищение, стала оказывать активное сопротивление.
Женщина, как выяснится позже в суде, лишенная родительских прав, неоднократно судимая и имеющая непогашенную судимость, стала грубо и в нецензурной форме раздавать характеристики представителям правоохранительных органов, после чего рукой схватилась за лицо заместителя начальника отдела полиции, оставив на нем отметины в виде ссадин.