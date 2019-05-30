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Posted 30 мая 2019, 04:14

Published 30 мая 2019, 04:14

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омичку, расцарапавшую лицо полицейскому, отправили на принудительные работы

Омичку, расцарапавшую лицо полицейскому, отправили на принудительные работы

30 мая 2019, 04:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жительница Омской области поплатилась за агрессию и неуважение в отношении заместителя начальника отдела полиции — 26-летней омичке предстоит в течение восьми месяцев принудительно отрабатывать свой проступок с удержанием 15 % от заработной платы в доход государства, сообщает прокуратура Омской области.

Инцидент произошел 10 апреля 2019 года, когда омичка, доставленная в ОМВД России по Азовскому немецкому национальному району для составления протокола о привлечении к административной ответственности за мелкое хищение, стала оказывать активное сопротивление.

Женщина, как выяснится позже в суде, лишенная родительских прав, неоднократно судимая и имеющая непогашенную судимость, стала грубо и в нецензурной форме раздавать характеристики представителям правоохранительных органов, после чего рукой схватилась за лицо заместителя начальника отдела полиции, оставив на нем отметины в виде ссадин.

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