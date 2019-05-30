Омичку, расцарапавшую лицо полицейскому, отправили на принудительные работы

Женщина, как выяснится позже в суде, лишенная родительских прав, неоднократно судимая и имеющая непогашенную судимость, стала грубо и в нецензурной форме раздавать характеристики представителям правоохранительных органов, после чего рукой схватилась за лицо заместителя начальника отдела полиции, оставив на нем отметины в виде ссадин.