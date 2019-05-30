Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за пьяные ДТП

Posted 30 мая 2019, 14:12
Published 30 мая 2019, 14:12
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Как уточняет издание, закон коснется тех водителей, которые стали участниками аварий, в которых пострадавшие получили тяжелые травмы или погибли.
Согласно новому законодательству, в случае причинения тяжкого вреда здоровью предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы (ранее — 4), если в результате ДТП пострадавшие скончались — от 5 до 12 лет тюрьмы (ранее — от 2 до 7 лет), а в случае гибели двух или более лиц пьяному водителю теперь грозит от 8 до 15 лет лишения свободы (ранее — от 4 до 9).
Закон коснется не только водителей автомобилей: ужесточат наказание и тем, кто совершил аналогичное преступление, управляя воздушным, железнодорожным или морским транспортом. То же наказание закон предусматривает и для аварий, случившихся в метрополитене.