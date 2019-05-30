Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за пьяные ДТП

Согласно новому законодательству, в случае причинения тяжкого вреда здоровью предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы (ранее — 4), если в результате ДТП пострадавшие скончались — от 5 до 12 лет тюрьмы (ранее — от 2 до 7 лет), а в случае гибели двух или более лиц пьяному водителю теперь грозит от 8 до 15 лет лишения свободы (ранее — от 4 до 9).