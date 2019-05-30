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Posted 30 мая 2019, 14:12

Published 30 мая 2019, 14:12

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за пьяные ДТП

Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за пьяные ДТП

30 мая 2019, 14:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Госдума РФ приняла закон об ужесточении наказания для водителей, которые сели за руль нетрезвыми и спровоцировали серьезные ДТП, сообщает «Говорит Москва».

Как уточняет издание, закон коснется тех водителей, которые стали участниками аварий, в которых пострадавшие получили тяжелые травмы или погибли.

Согласно новому законодательству, в случае причинения тяжкого вреда здоровью предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы (ранее — 4), если в результате ДТП пострадавшие скончались — от 5 до 12 лет тюрьмы (ранее — от 2 до 7 лет), а в случае гибели двух или более лиц пьяному водителю теперь грозит от 8 до 15 лет лишения свободы (ранее — от 4 до 9).

Закон коснется не только водителей автомобилей: ужесточат наказание и тем, кто совершил аналогичное преступление, управляя воздушным, железнодорожным или морским транспортом. То же наказание закон предусматривает и для аварий, случившихся в метрополитене.

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