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Posted 29 мая 2019, 00:56

Published 29 мая 2019, 00:56

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Жаркую погоду в Омске разбавят дожди с грозами и град

Жаркую погоду в Омске разбавят дожди с грозами и град

29 мая 2019, 00:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ближайшие три дня в Омскую область вернутся осадки — синоптики ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» обещают дожди с грозами и даже град. При этом резкого снижения температуры воздуха не ожидается — она по-прежнему останется на отметке выше +20 градусов.

Сегодня, 29 мая, днем в Омске воздух прогреется до +24...+29 градусов, местами будет прохладнее — до +19 градусов. Скорость западного, северо-западного ветра достигнет 9–14 м/с с порывами до 21 м/с. В отдельных районах пройдет дождь с грозой, возможен град.

В четверг, 30 мая, ночная температура составит 8–13 градусов тепла, днем столбик термометра покажет +17...+22 градуса. Скорость северо-западного ветра ночью достигнет 5–10 м/с, днем ветер усилится до 8–13 м/с с порывами до 18 м/с. Местами пройдет дождь с грозой.

В пятницу, 31 мая, ночью будет не холоднее +5...+10 градусов, днем воздух прогреется до +21...+26 градусов. Скорость северо-западного, западного ветра ночью достигнет 5–10 м/с, днем — 7–12 м/с с порывами до 17 м/с. Последний весенний день завершится дождем с грозой.

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