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Posted 29 мая 2019, 09:19

Published 29 мая 2019, 09:19

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В правительстве Омской области объяснили, почему подскочил прожиточный минимум

В правительстве Омской области объяснили, почему подскочил прожиточный минимум

29 мая 2019, 09:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Величина прожиточного минимума на душу населения в Омской области в I квартале 2019 года увеличилась в среднем на 740 рублей. Такие данные на сегодняшнем заседании областного правительства привел заместитель губернатора Владимир Куприянов.

По его словам, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 9682 рубля. Для трудоспособного населения — 10 257 рублей, для пенсионеров — 7833, для детей — 9875 рублей.

«По сравнению с предыдущим кварталом произошел рост величины прожиточного минимума на 8,3%, или 740 рублей», — сказал Куприянов.

В качестве причины, объясняющей рост величины прожиточного минимума, чиновник назвал скачок цен на продукты питания. Произошел рост цен на картофель на 20%, лук на 54%, капусту на 95%. Также подорожали огурцы (40%), помидоры (56%), виноград (51%).

В итоге цена продуктового набора для омичей увеличилась на 8,4%, или 325 рублей, сообщил вице-губернатор. Также сказался на повышении прожиточного минимума рост цен на непродовольственные товары. По данным минтруда, в среднем на 8,2%, или на 359 рублей, подорожала непродуктовая корзина.

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