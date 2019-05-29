В правительстве Омской области объяснили, почему подскочил прожиточный минимум

Posted 29 мая 2019, 09:19
Published 29 мая 2019, 09:19
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
По его словам, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 9682 рубля. Для трудоспособного населения — 10 257 рублей, для пенсионеров — 7833, для детей — 9875 рублей.
«По сравнению с предыдущим кварталом произошел рост величины прожиточного минимума на 8,3%, или 740 рублей», — сказал Куприянов.
В качестве причины, объясняющей рост величины прожиточного минимума, чиновник назвал скачок цен на продукты питания. Произошел рост цен на картофель на 20%, лук на 54%, капусту на 95%. Также подорожали огурцы (40%), помидоры (56%), виноград (51%).
В итоге цена продуктового набора для омичей увеличилась на 8,4%, или 325 рублей, сообщил вице-губернатор. Также сказался на повышении прожиточного минимума рост цен на непродовольственные товары. По данным минтруда, в среднем на 8,2%, или на 359 рублей, подорожала непродуктовая корзина.