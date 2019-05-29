В правительстве Омской области объяснили, почему подскочил прожиточный минимум

В итоге цена продуктового набора для омичей увеличилась на 8,4%, или 325 рублей, сообщил вице-губернатор. Также сказался на повышении прожиточного минимума рост цен на непродовольственные товары. По данным минтруда, в среднем на 8,2%, или на 359 рублей, подорожала непродуктовая корзина.