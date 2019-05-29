Молодой омич погиб, перевернувшись на автомобиле

Согласно предварительным данным, омич проезжал по дороге Черлак — Оконешниково, когда в районе 68-го километра не справился с управлением машины — автомобиль перевернулся. Прибывшие на место происшествия врачи бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть молодого мужчины от полученных травм.