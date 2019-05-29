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Posted 29 мая 2019, 03:13

Published 29 мая 2019, 03:13

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Молодой омич погиб, перевернувшись на автомобиле

Молодой омич погиб, перевернувшись на автомобиле

29 мая 2019, 03:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня, 29 мая, в Оконешниковском районе Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие — в результате опрокидывания автомобиля марки ВАЗ-21099 погиб 24-летний водитель, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Согласно предварительным данным, омич проезжал по дороге Черлак — Оконешниково, когда в районе 68-го километра не справился с управлением машины — автомобиль перевернулся. Прибывшие на место происшествия врачи бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть молодого мужчины от полученных травм.

Проверка по факту ДТП продолжается. В ходе нее установят причины и обстоятельства случившегося.

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