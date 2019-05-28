В Омской области отменят «студенческую» электричку

В июне из-за проведения ремонта пути на участке озеро Карачинское — Тебисская скорректируют время следования еще четырех электричек. С 1 по 11 июня на 8 минут раньше, в 16:08, будет отправляться поезд № 6345/6663 «Татарская — Колония — Омск» со станции Татарская, отправление со станции Колония будет происходить на 9 минут раньше, в 15:54. Время прибытия в город не изменится.