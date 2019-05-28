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Posted 28 мая 2019, 05:24

Published 28 мая 2019, 05:24

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Омской области отменят «студенческую» электричку

В Омской области отменят «студенческую» электричку

28 мая 2019, 05:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С наступлением летних каникул в Омской области изменится расписание пригородных электропоездов. В частности, так называемый студенческий электропоезд № 6482 «Москаленки — Омск», доставляющий студентов и школьников до места учебы и обратно, будет отменен, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Воспользоваться «студенческой» электричкой не получится начиная с 10 июня. Она возобновит движение лишь в начале нового учебного года, 1 сентября. В то же время на ежедневный график работы с 3 июня перейдут электропоезда № 6668/6348 «Омск — Колония — Татарская» и № 6347/6667 «Татарская — Колония — Омск».

В июне из-за проведения ремонта пути на участке озеро Карачинское — Тебисская скорректируют время следования еще четырех электричек. С 1 по 11 июня на 8 минут раньше, в 16:08, будет отправляться поезд № 6345/6663 «Татарская — Колония — Омск» со станции Татарская, отправление со станции Колония будет происходить на 9 минут раньше, в 15:54. Время прибытия в город не изменится.

С 4 по 11 июня на 6 минут позже, в 13:51, будет отправляться электричка № 6665 «Калачинская — Омск». Прибытие в город также будет на 6 минут позже.

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