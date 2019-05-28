В Омске выделили деньги на ледовую арену к МЧМ-2023

Posted 28 мая 2019, 00:44
Published 28 мая 2019, 00:44
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
«В Омске уже выделили деньги на арену, там и федеративные деньги пошли, и местные деньги. Будем стараться, чтобы уже через два года стадион был построен, потому что омские болельщики очень любят хоккей, надо поддержать их, у них замечательная команда, я часто бывал в Омске», — цитирует Третьяка издание.
Напомним, судьба домашней площадки хоккейного клуба «Авангард» постоянно меняется. После признания «Арены Омск» аварийной и проведения ряда экспертиз председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов заявлял, что было принято решение о сносе здания и строительстве на его месте нового ледового дворца.
Однако на прошлой неделе министр спорта РФ Павел Колобков сообщил об изменении планов относительно «Арены Омск» — спортивный комплекс передумали сносить и решили восстанавливать.