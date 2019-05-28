В Омске выделили деньги на ледовую арену к МЧМ-2023

«В Омске уже выделили деньги на арену, там и федеративные деньги пошли, и местные деньги. Будем стараться, чтобы уже через два года стадион был построен, потому что омские болельщики очень любят хоккей, надо поддержать их, у них замечательная команда, я часто бывал в Омске», — цитирует Третьяка издание.