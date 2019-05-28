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Posted 28 мая 2019, 00:44

Published 28 мая 2019, 00:44

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Омске выделили деньги на ледовую арену к МЧМ-2023

В Омске выделили деньги на ледовую арену к МЧМ-2023

28 мая 2019, 00:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске выделили деньги на строительство ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, сообщил президент ФХР, член совета ИИХФ Владислав Третьяк в интервью sport24.ru.

«В Омске уже выделили деньги на арену, там и федеративные деньги пошли, и местные деньги. Будем стараться, чтобы уже через два года стадион был построен, потому что омские болельщики очень любят хоккей, надо поддержать их, у них замечательная команда, я часто бывал в Омске», — цитирует Третьяка издание.

Напомним, судьба домашней площадки хоккейного клуба «Авангард» постоянно меняется. После признания «Арены Омск» аварийной и проведения ряда экспертиз председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов заявлял, что было принято решение о сносе здания и строительстве на его месте нового ледового дворца.

Однако на прошлой неделе министр спорта РФ Павел Колобков сообщил об изменении планов относительно «Арены Омск» спортивный комплекс передумали сносить и решили восстанавливать.

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