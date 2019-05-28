На Пушкинском тракте из-за ремонтных работ до конца лета изменится схема движения

Posted 28 мая 2019, 12:18
Published 28 мая 2019, 12:18
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
В компании «Сибдор» уточнили, что на участке от улицы 36-й Северной до границы Омска в ночь на 29 мая начнется фрезерование дорожного полотна. Дорога будет отремонтирована в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Во время проведения работ на указанном участке Пушкинского тракта будет ограничено движение, в связи с чем автомобилистов просят быть осторожнее на дорогах. Водителям нужно заранее планировать свои поездки и внимательно следовать установленном на участке дорожным знакам.
На время работ, которые продлятся, предположительно, до 30 августа, здесь введут временную схему движения. Ее разработали и согласовали ГИБДД и департамент транспорта администрации города.
В ведомстве пояснили, что подрядчик до конца лета должен провести работы по фрезерованию старого дорожного полотна, произвести выравнивание дорожного полотна и нанести верхний слой дороги, а также укрепить обочины, устроить пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Нанесение дорожной разметки также входит в обязанности подрядчика.