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Posted 28 мая 2019, 12:18

Published 28 мая 2019, 12:18

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

На Пушкинском тракте из-за ремонтных работ до конца лета изменится схема движения

На Пушкинском тракте из-за ремонтных работ до конца лета изменится схема движения

28 мая 2019, 12:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня к дорожным работам на Пушкинском тракте приступит ООО «Сибдор». В мэрии Омска пояснили, что подрядчик будет проводить работы в ночное время.

В компании «Сибдор» уточнили, что на участке от улицы 36-й Северной до границы Омска в ночь на 29 мая начнется фрезерование дорожного полотна. Дорога будет отремонтирована в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Во время проведения работ на указанном участке Пушкинского тракта будет ограничено движение, в связи с чем автомобилистов просят быть осторожнее на дорогах. Водителям нужно заранее планировать свои поездки и внимательно следовать установленном на участке дорожным знакам.

На время работ, которые продлятся, предположительно, до 30 августа, здесь введут временную схему движения. Ее разработали и согласовали ГИБДД и департамент транспорта администрации города.

В ведомстве пояснили, что подрядчик до конца лета должен провести работы по фрезерованию старого дорожного полотна, произвести выравнивание дорожного полотна и нанести верхний слой дороги, а также укрепить обочины, устроить пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Нанесение дорожной разметки также входит в обязанности подрядчика.

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