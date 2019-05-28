Директор МУП «Исток» потратил деньги предприятия на оплату личного штрафа

Posted 28 мая 2019, 05:52
Published 28 мая 2019, 05:52
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Ранее Региональная энергетическая комиссия Омской области привлекла директора к административной ответственности за совершенное правонарушение как должностное лицо, наложив штраф в размере 50 тыс рублей.
Однако руководитель не стал оплачивать штраф деньгами из собственного кармана, как в данном случае требует закон, а воспользовался вверенными ему средствами муниципального унитарного предприятия.
Своими действиями он нанес предприятию ущерб в размере 51.5 тыс рублей. Свою вину подсудимый признал и полностью возместил причиненный вред.