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Posted 28 мая 2019, 05:52

Published 28 мая 2019, 05:52

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Директор МУП «Исток» потратил деньги предприятия на оплату личного штрафа

Директор МУП «Исток» потратил деньги предприятия на оплату личного штрафа

28 мая 2019, 05:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Муромцевский районный суд Омской области приговорил руководителя муниципального унитарного предприятия «Исток» к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год за растрату средств организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Ранее Региональная энергетическая комиссия Омской области привлекла директора к административной ответственности за совершенное правонарушение как должностное лицо, наложив штраф в размере 50 тыс рублей.

Однако руководитель не стал оплачивать штраф деньгами из собственного кармана, как в данном случае требует закон, а воспользовался вверенными ему средствами муниципального унитарного предприятия.

Своими действиями он нанес предприятию ущерб в размере 51.5 тыс рублей. Свою вину подсудимый признал и полностью возместил причиненный вред.

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