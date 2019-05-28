Банки отказались давать Омской области кредиты на 3 млрд рублей

Posted 28 мая 2019, 02:06
Published 28 мая 2019, 02:06
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
То есть кредитные организации готовы предоставить Омской области только два невозобновляемых займа. Однако, по мнению министра финансов Омской области Вадима Чеченко, интерес банков к региону не пропадает:
«Интерес банков к сотрудничеству с Омской областью сохраняется: как минимум от трех кредитных организаций мы получили за последние полтора месяца обратную связь. В практической форме этот интерес, как мы видим, на этот раз реализовался только по отношению к невозобновляемым кредитным линиям — они для банков более интересы, так как там в условиях контракта предусмотрены гарантии использования средств, тогда как по ВКЛ таких условий нет», — цитирует слова министра «Новый Омск».
Напомним, объявляя аукционы по открытию кредитных линий, Омская область готова была взять средства под 8.75%. За пользование чужими деньгами в данном случае регион заплатил бы 882 млн рублей.