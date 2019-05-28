Банки отказались давать Омской области кредиты на 3 млрд рублей

«Интерес банков к сотрудничеству с Омской областью сохраняется: как минимум от трех кредитных организаций мы получили за последние полтора месяца обратную связь. В практической форме этот интерес, как мы видим, на этот раз реализовался только по отношению к невозобновляемым кредитным линиям — они для банков более интересы, так как там в условиях контракта предусмотрены гарантии использования средств, тогда как по ВКЛ таких условий нет», — цитирует слова министра «Новый Омск».