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Posted 28 мая 2019, 02:06

Published 28 мая 2019, 02:06

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Банки отказались давать Омской области кредиты на 3 млрд рублей

Банки отказались давать Омской области кредиты на 3 млрд рублей

28 мая 2019, 02:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Из пяти аукционов на предоставление региону до конца 2021 года двух невозобновляемых и трех возобновляемых кредитных линий с лимитом 1 млрд рублей каждая, объявленных в конце апреля министерством финансов Омской области, три аукциона провалились из-за отсутствия заявок.

То есть кредитные организации готовы предоставить Омской области только два невозобновляемых займа. Однако, по мнению министра финансов Омской области Вадима Чеченко, интерес банков к региону не пропадает:

«Интерес банков к сотрудничеству с Омской областью сохраняется: как минимум от трех кредитных организаций мы получили за последние полтора месяца обратную связь. В практической форме этот интерес, как мы видим, на этот раз реализовался только по отношению к невозобновляемым кредитным линиям — они для банков более интересы, так как там в условиях контракта предусмотрены гарантии использования средств, тогда как по ВКЛ таких условий нет», — цитирует слова министра «Новый Омск».

Напомним, объявляя аукционы по открытию кредитных линий, Омская область готова была взять средства под 8.75%. За пользование чужими деньгами в данном случае регион заплатил бы 882 млн рублей.

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