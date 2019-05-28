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Posted 28 мая 2019, 13:43

Published 28 мая 2019, 13:43

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

«Автор» рассылки о загрязнении Иртыша заявил о непричастности и недоброжелателях

«Автор» рассылки о загрязнении Иртыша заявил о непричастности и недоброжелателях

28 мая 2019, 13:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Очередное сообщение о том, что вода в реке Иртыш в ближайшее время окажется непригодной для питья, распространили сегодня посредством спам-рассылки. Как выяснилось, указанный в сообщении автор не имеет к нему отношения, а информация в рассылке не соответствует действительности.

Рассылку осуществляли по электронной почте от имени специалиста гражданской обороны 1 категории промышленной безопасности и производственного контроля АО «Транснефть-Западная Сибирь» Алексея Гуральчука. Город55 связался с указанным автором сообщения по номеру телефона, который также был обозначен в письме.

Телефон действительно принадлежит Алексею Гуральчуку. Он заявил, что знает о рассылке, однако никакого отношения к ней не имеет.

«Отношения не имею, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Возможно, недоброжелатели информацию разместили», — сообщил Городу55 Гуральчук. Свою должность в разговоре он уточнять отказался.

Сообщение продолжают публиковать в соцсетях и рассылать в мессенджерах (преимущественно в WhatsApp), однако в региональном ГУ МЧС России заявили, что оно не имеет отношения к действительности.

«При мониторинге обнаружена информация о том, что Омску грозит экологическая катастрофа. В реку Иртыш попали опасные химикаты с промышленного предприятия восточно-казахстанской области республики Казахстан. Выбросов опасных химикатов не зафиксировано. Данная информация не подтверждается», — заявил начальник «Центра управления в кризисных ситуациях» главного управления ведомства, полковник внутренней службы Андрей Матяш.

Аналогичное сообщение об экологической катастрофе распространялось ранее, 22 мая. В региональном МЧС также сообщили, что сведения не нашли подтверждения.

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