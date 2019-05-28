«Автор» рассылки о загрязнении Иртыша заявил о непричастности и недоброжелателях

Очередное сообщение о том, что вода в реке Иртыш в ближайшее время окажется непригодной для питья, распространили сегодня посредством спам-рассылки. Как выяснилось, указанный в сообщении автор не имеет к нему отношения, а информация в рассылке не соответствует действительности.

Рассылку осуществляли по электронной почте от имени специалиста гражданской обороны 1 категории промышленной безопасности и производственного контроля АО «Транснефть-Западная Сибирь» Алексея Гуральчука. Город55 связался с указанным автором сообщения по номеру телефона, который также был обозначен в письме. Телефон действительно принадлежит Алексею Гуральчуку. Он заявил, что знает о рассылке, однако никакого отношения к ней не имеет. «Отношения не имею, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Возможно, недоброжелатели информацию разместили», — сообщил Городу55 Гуральчук. Свою должность в разговоре он уточнять отказался. Сообщение продолжают публиковать в соцсетях и рассылать в мессенджерах (преимущественно в WhatsApp), однако в региональном ГУ МЧС России заявили, что оно не имеет отношения к действительности. «При мониторинге обнаружена информация о том, что Омску грозит экологическая катастрофа. В реку Иртыш попали опасные химикаты с промышленного предприятия восточно-казахстанской области республики Казахстан. Выбросов опасных химикатов не зафиксировано. Данная информация не подтверждается», — заявил начальник «Центра управления в кризисных ситуациях» главного управления ведомства, полковник внутренней службы Андрей Матяш. Аналогичное сообщение об экологической катастрофе распространялось ранее, 22 мая. В региональном МЧС также сообщили, что сведения не нашли подтверждения.