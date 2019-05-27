Жители омской деревни пять месяцев жили без питьевой воды

Posted 27 мая 2019, 04:22
Published 27 мая 2019, 04:22
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Омичи, не дождавшись ремонта аварийного водопровода, написали коллективную жалобу в Прокуратуру Знаменского района, которая, в свою очередь, вынесла представление главе Семеновского сельского поселения с требованием обеспечить жителей деревни питьевой водой.
В настоящее время централизованная система водоснабжения восстановлена, а должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.