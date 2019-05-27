Жители омской деревни пять месяцев жили без питьевой воды

Администрация Семеновского сельского поселения Знаменского района Омской области с января 2019 года не предпринимала никаких мер для восстановления водоснабжения в деревне Солдатка, жители которой остались без питьевой воды, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Омичи, не дождавшись ремонта аварийного водопровода, написали коллективную жалобу в Прокуратуру Знаменского района, которая, в свою очередь, вынесла представление главе Семеновского сельского поселения с требованием обеспечить жителей деревни питьевой водой. В настоящее время централизованная система водоснабжения восстановлена, а должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.