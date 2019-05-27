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Posted 27 мая 2019, 04:22

Published 27 мая 2019, 04:22

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Жители омской деревни пять месяцев жили без питьевой воды

Жители омской деревни пять месяцев жили без питьевой воды

27 мая 2019, 04:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Администрация Семеновского сельского поселения Знаменского района Омской области с января 2019 года не предпринимала никаких мер для восстановления водоснабжения в деревне Солдатка, жители которой остались без питьевой воды, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Омичи, не дождавшись ремонта аварийного водопровода, написали коллективную жалобу в Прокуратуру Знаменского района, которая, в свою очередь, вынесла представление главе Семеновского сельского поселения с требованием обеспечить жителей деревни питьевой водой.

В настоящее время централизованная система водоснабжения восстановлена, а должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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