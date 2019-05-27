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Posted 27 мая 2019, 05:29

Published 27 мая 2019, 05:29

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Прокуратура подтвердила факты поборов в школах и детских садах Омска

Прокуратура подтвердила факты поборов в школах и детских садах Омска

27 мая 2019, 05:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске прокуратура закончила проверки по обращениям родителей о незаконных поборах в образовательных учреждениях. Из 20 обращений, поступивших на горячую линию, подтвердились пять фактов — в трех школах и двух детских садах, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

В частности, работники образовательных учреждений и члены созданных органов самоуправления понуждали родителей к сдаче денег в качестве родительских взносов и под видом благотворительных средств.

В большинстве случаев так называемые добровольные пожертвования, суммы которых варьировались от 200 рублей до 3 тыс рублей в год, расходовались на содержание и охрану зданий, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, несмотря на то, что данные расходы должны нести органы местного самоуправления.

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