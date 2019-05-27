Прокуратура подтвердила факты поборов в школах и детских садах Омска

Posted 27 мая 2019, 05:29
Published 27 мая 2019, 05:29
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
В частности, работники образовательных учреждений и члены созданных органов самоуправления понуждали родителей к сдаче денег в качестве родительских взносов и под видом благотворительных средств.
В большинстве случаев так называемые добровольные пожертвования, суммы которых варьировались от 200 рублей до 3 тыс рублей в год, расходовались на содержание и охрану зданий, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, несмотря на то, что данные расходы должны нести органы местного самоуправления.