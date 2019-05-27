Омичка отсудила 35 тыс рублей за наезд лошади

Инцидент произошел в ноябре 2018 года, когда омичка направлялась в продуктовый магазин — на нее наехала гужевая повозка под управлением местного жителя. Пенсионерка упала и сломала руку, из-за чего до сих пор вынуждена носить фиксирующую повязку.