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Posted 27 мая 2019, 05:08

Published 27 мая 2019, 05:08

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Омичка отсудила 35 тыс рублей за наезд лошади

Омичка отсудила 35 тыс рублей за наезд лошади

27 мая 2019, 05:08
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Большереченский районный суд Омской области обязал местного жителя выплатить 35 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда 65-летней пенсионерке, пострадавшей под копытами его лошади, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года, когда омичка направлялась в продуктовый магазин — на нее наехала гужевая повозка под управлением местного жителя. Пенсионерка упала и сломала руку, из-за чего до сих пор вынуждена носить фиксирующую повязку.

Сельчанин в свою очередь объяснил, что наехал на женщину случайно из-за несвоевременной остановки лошади. Однако суд согласился с заключением участвующего в деле прокурора и частично удовлетворил иск пенсионерки, обязав мужчину выплатить 35 тысяч рублей потерпевшей.

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