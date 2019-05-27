gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 мая 2019, 00:47

Published 27 мая 2019, 00:47

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

На Красном Пути в Омске плитка обрушилась с потолка подземного перехода

На Красном Пути в Омске плитка обрушилась с потолка подземного перехода

27 мая 2019, 00:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске в подземном переходе в районе Дворца творчества на улице Красный Путь с потолка обрушилась плитка — фрагменты художественного панно упали на ступеньки перехода, сообщает «НГС.Омск».

Предугадать падение крупных сколов и целых фрагментов плитки с потолка, оказывается, было возможно. По словам директора БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галины Зурнаджан, подземный переход постоянно затапливало, и специалисты по текущему ремонту тщательно следили за его состоянием:

«Сегодня с утра специалисты осматривали этот переход, но, видимо, плитка обрушилась уже после их визита», — цитирует слова Зурнаджан издание.

Однако принятие предупредительных мер, вероятно, не входит в обязанности специалистов — ремонт производят только после появления внешних признаков разрушения:

«Действительно, плитка может обвалиться в любой момент — переходы эксплуатируются в жестких условиях: сказываются сильные перепады температуры, постепенное или постоянного оттаивание стен», — отметила директор учреждения.

Подземный переход обещали привести в порядок сегодня, 27 мая, — на место направят бригаду ремонтников.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика