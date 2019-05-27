На Красном Пути в Омске плитка обрушилась с потолка подземного перехода

Предугадать падение крупных сколов и целых фрагментов плитки с потолка, оказывается, было возможно. По словам директора БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галины Зурнаджан, подземный переход постоянно затапливало, и специалисты по текущему ремонту тщательно следили за его состоянием: