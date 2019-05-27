На Красном Пути в Омске плитка обрушилась с потолка подземного перехода

Posted 27 мая 2019, 00:47
Published 27 мая 2019, 00:47
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Предугадать падение крупных сколов и целых фрагментов плитки с потолка, оказывается, было возможно. По словам директора БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галины Зурнаджан, подземный переход постоянно затапливало, и специалисты по текущему ремонту тщательно следили за его состоянием:
«Сегодня с утра специалисты осматривали этот переход, но, видимо, плитка обрушилась уже после их визита», — цитирует слова Зурнаджан издание.
Однако принятие предупредительных мер, вероятно, не входит в обязанности специалистов — ремонт производят только после появления внешних признаков разрушения:
«Действительно, плитка может обвалиться в любой момент — переходы эксплуатируются в жестких условиях: сказываются сильные перепады температуры, постепенное или постоянного оттаивание стен», — отметила директор учреждения.
Подземный переход обещали привести в порядок сегодня, 27 мая, — на место направят бригаду ремонтников.