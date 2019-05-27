Из-за непотушенной сигареты в Омске загорелась пятиэтажка

«Единственная комната в квартире была наполовину охвачена огнем. Из-за дыма мы ничего не видели. Звеном газодымозащитной службы искали человека на ощупь. Его поиски осложнялись высокой пожарной нагрузкой — из-за захламленности квартиры трудно было пробираться, а также высокая температура и задымленность мешали быстро найти человека. Обнаружив мужчину без сознания, мы быстро вынесли его в безопасную зону и передали медицинским работникам», — рассказал руководитель тушения пожара старший инженер-руководитель дежурной смены СПСЧ Ермек Исабеков.