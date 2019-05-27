Из-за непотушенной сигареты в Омске загорелась пятиэтажка

Posted 27 мая 2019, 06:00
Published 27 мая 2019, 06:00
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 06:23. На момент прибытия первых огнеборцев из окна квартиры шел дым, подъезд дома также был затянут пеленой. Свои жилища в раннее воскресное утро успели покинуть только четыре человека. Они и сообщили спасателям, что в горящей квартире находится человек.
«Единственная комната в квартире была наполовину охвачена огнем. Из-за дыма мы ничего не видели. Звеном газодымозащитной службы искали человека на ощупь. Его поиски осложнялись высокой пожарной нагрузкой — из-за захламленности квартиры трудно было пробираться, а также высокая температура и задымленность мешали быстро найти человека. Обнаружив мужчину без сознания, мы быстро вынесли его в безопасную зону и передали медицинским работникам», — рассказал руководитель тушения пожара старший инженер-руководитель дежурной смены СПСЧ Ермек Исабеков.
Кроме того, спасатели по маршевым лестницам эвакуировали еще троих жильцов. А вот мать с двумя детьми пришлось извлекать из опасной зоны через балкон второго этажа с помощью трехколенной лестницы. Она сама не могла покинуть квартиру из-за густого дыма в подъезде.
Для справки: в тушении пожара участвовали 24 человека личного состава и шесть единиц пожарно-спасательной техники.