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Posted 27 мая 2019, 06:00

Published 27 мая 2019, 06:00

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Из-за непотушенной сигареты в Омске загорелась пятиэтажка

Из-за непотушенной сигареты в Омске загорелась пятиэтажка

27 мая 2019, 06:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 26 мая, утро у жильцов пятиэтажного дома, расположенного в Ленинском округе города Омска, не задалось — подъезд и лестничные площадки затянуло густым дымом. Причиной стала неосторожность при курении, в результате которой загорелась квартира на первом этаже дома, сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 06:23. На момент прибытия первых огнеборцев из окна квартиры шел дым, подъезд дома также был затянут пеленой. Свои жилища в раннее воскресное утро успели покинуть только четыре человека. Они и сообщили спасателям, что в горящей квартире находится человек.

«Единственная комната в квартире была наполовину охвачена огнем. Из-за дыма мы ничего не видели. Звеном газодымозащитной службы искали человека на ощупь. Его поиски осложнялись высокой пожарной нагрузкой — из-за захламленности квартиры трудно было пробираться, а также высокая температура и задымленность мешали быстро найти человека. Обнаружив мужчину без сознания, мы быстро вынесли его в безопасную зону и передали медицинским работникам», — рассказал руководитель тушения пожара старший инженер-руководитель дежурной смены СПСЧ Ермек Исабеков.

Кроме того, спасатели по маршевым лестницам эвакуировали еще троих жильцов. А вот мать с двумя детьми пришлось извлекать из опасной зоны через балкон второго этажа с помощью трехколенной лестницы. Она сама не могла покинуть квартиру из-за густого дыма в подъезде.

Для справки: в тушении пожара участвовали 24 человека личного состава и шесть единиц пожарно-спасательной техники.

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