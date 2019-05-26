В Омске в аварии с опрокидыванием пострадал 7-летний ребенок

Posted 26 мая 2019, 11:04
Published 26 мая 2019, 11:04
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Прибывшие на место аварии сотрудники полиции установили, что на пересечении улицы Маяковского и проспекта Карла Маркса произошло столкновение автомобилей Datsun и Volkswagen Polo. В результате столкновения Datsun опрокинулся.
За рулем автомобилей находились мужчины 38-ти и 30-ти лет. В ведомстве уточнили, что оба не были в состоянии опьянения.
В аварии есть пострадавшие: трое пассажиров автомобиля Volkswagen Polo были доставлены в медучреждение. Одним из них оказался 7-летний ребенок.
Почему случилась авария и кто был виновником, предстоит выяснить полицейским. На данный момент в ведомстве проводят проверку.