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Posted 26 мая 2019, 11:04

Published 26 мая 2019, 11:04

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Омске в аварии с опрокидыванием пострадал 7-летний ребенок

В Омске в аварии с опрокидыванием пострадал 7-летний ребенок

26 мая 2019, 11:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня днем в центре Омска случилась авария с двумя легковыми авто, в которой пострадали трое человек. В Госавтоинспекции подчеркнули, что одним из пострадавших оказался 7-летний ребенок.

Прибывшие на место аварии сотрудники полиции установили, что на пересечении улицы Маяковского и проспекта Карла Маркса произошло столкновение автомобилей Datsun и Volkswagen Polo. В результате столкновения Datsun опрокинулся.

За рулем автомобилей находились мужчины 38-ти и 30-ти лет. В ведомстве уточнили, что оба не были в состоянии опьянения.

В аварии есть пострадавшие: трое пассажиров автомобиля Volkswagen Polo были доставлены в медучреждение. Одним из них оказался 7-летний ребенок.

Почему случилась авария и кто был виновником, предстоит выяснить полицейским. На данный момент в ведомстве проводят проверку.

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