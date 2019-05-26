В Омске в аварии с опрокидыванием пострадал 7-летний ребенок

Сегодня днем в центре Омска случилась авария с двумя легковыми авто, в которой пострадали трое человек. В Госавтоинспекции подчеркнули, что одним из пострадавших оказался 7-летний ребенок.

Прибывшие на место аварии сотрудники полиции установили, что на пересечении улицы Маяковского и проспекта Карла Маркса произошло столкновение автомобилей Datsun и Volkswagen Polo. В результате столкновения Datsun опрокинулся. За рулем автомобилей находились мужчины 38-ти и 30-ти лет. В ведомстве уточнили, что оба не были в состоянии опьянения. В аварии есть пострадавшие: трое пассажиров автомобиля Volkswagen Polo были доставлены в медучреждение. Одним из них оказался 7-летний ребенок. Почему случилась авария и кто был виновником, предстоит выяснить полицейским. На данный момент в ведомстве проводят проверку.