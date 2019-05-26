Плановое отключение горячей воды в Омске начнется с Советского округа

Posted 26 мая 2019, 11:51
Published 26 мая 2019, 11:51
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Первыми под отключение попадают жители Советского округа Омска, которые подключены к ТЭЦ-4. Здесь горячую воду отключат на 76 объектах на три дня, с 27 по 30 мая. Согласно графику, эти объекты ждет повторное отключение, но уже в конце лета — с 5 по 14 августа.
310 домов в Кировском округе Омска. Здесь воду отключат 28 мая, в 12 часов ночи. Параллельно с Левым берегом горячей воды на две недели лишится часть жителей Центрального, Октябрьского и Советского округов. В ночь на вторник здесь отключат от горячего водоснабжения 595 объектов, подключенных к ТЭЦ-5. Вернут горячую воду в дома только в ночь на 10 июня.
Подробный график отключения абонентов от горячего водоснабжения можно найти на сайте компании «Омск РТС».
Во время отключения в Кировском округе специалисты «Омск РТС» будут проводить на сетях гидравлические испытания. Они начнутся 28 мая в 9 часов утра. Проводиться они будут на улицах 2-я Солнечная, Волгоградская, Б. Архитекторов, Дмитриева, Дианова, Звездная, а также в микрорайонах «Солнечный», «Молодежный», «Звездный», Алмазинвест, 11-й и 12-й микрорайон. Закончатся испытания 29 мая, в 22 часа.