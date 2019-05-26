Плановое отключение горячей воды в Омске начнется с Советского округа

310 домов в Кировском округе Омска. Здесь воду отключат 28 мая, в 12 часов ночи. Параллельно с Левым берегом горячей воды на две недели лишится часть жителей Центрального, Октябрьского и Советского округов. В ночь на вторник здесь отключат от горячего водоснабжения 595 объектов, подключенных к ТЭЦ-5. Вернут горячую воду в дома только в ночь на 10 июня.