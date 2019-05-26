Холода и дожди отступили: в Омске с понедельника начнется летняя погода

В среду, 29 мая, ночью будет от +10 до +15 градусов, днем воздух нагреется до +29 градусов, однако в некоторых районах максимальная температура составит +19 градусов. В этот день по области пройдет небольшой дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с.