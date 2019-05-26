Холода и дожди отступили: в Омске с понедельника начнется летняя погода

Posted 26 мая 2019, 06:31
Published 26 мая 2019, 06:31
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
В ночь на понедельник, 27 мая, температура воздуха может опуститься максимум до +2, однако днем поднимется уже до +23. Осадков не ожидается, синоптики обещают лишь юго-западный, западный ветер со скоростью 6-11 м/с с порывами до 17 м/с.
Во вторник, 28 мая, температура ночью опустится до +8, днем же достигнет +28 градусов. Осадков также не ожидается, ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывы до 18 м/с. С этого дня синоптики обещают дальнейшее повышение температуры.
В среду, 29 мая, ночью будет от +10 до +15 градусов, днем воздух нагреется до +29 градусов, однако в некоторых районах максимальная температура составит +19 градусов. В этот день по области пройдет небольшой дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с.