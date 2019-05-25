В Омской области неизвестный мужчина напал на школьницу

Как выяснилось, подозреваемый после нападения переоделся в другую одежду у озера, чтобы отвлечь от себя внимание, спрятал сумку в кустах и направился к себе домой, чтобы затем пойти в районный суд для продления срока административного надзора из-за совершенного ранее административного правонарушения.