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Posted 25 мая 2019, 06:14

Published 25 мая 2019, 06:14

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Омской области неизвестный мужчина напал на школьницу

В Омской области неизвестный мужчина напал на школьницу

25 мая 2019, 06:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области в центре Калачинска неизвестный мужчина напал на 15-летнюю школьницу и похитил у нее деньги, с которыми скрылся в неизвестном направлении, когда его спугнул случайный прохожий, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

За помощью в полицию обратилась мама девочки. Сотрудники правоохранительных органов опросили школьницу, которая рассказала, что злоумышленник схватил ее за одежду на центральной улице, отвел за здание и, угрожая, забрал 100 рублей.

Сумку с вещами неизвестного, которая была при нем в момент нападения, обнаружили у озера Калач. Служебная собака взяла след и вывела оперативников на дорогу в направлении деревни Докучаевка.

Как выяснилось, подозреваемый после нападения переоделся в другую одежду у озера, чтобы отвлечь от себя внимание, спрятал сумку в кустах и направился к себе домой, чтобы затем пойти в районный суд для продления срока административного надзора из-за совершенного ранее административного правонарушения.

В ходе опроса мужчина признался в совершенном разбое. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой».

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