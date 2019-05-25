В Омской области неизвестный мужчина напал на школьницу

Posted 25 мая 2019, 06:14
Published 25 мая 2019, 06:14
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
За помощью в полицию обратилась мама девочки. Сотрудники правоохранительных органов опросили школьницу, которая рассказала, что злоумышленник схватил ее за одежду на центральной улице, отвел за здание и, угрожая, забрал 100 рублей.
Сумку с вещами неизвестного, которая была при нем в момент нападения, обнаружили у озера Калач. Служебная собака взяла след и вывела оперативников на дорогу в направлении деревни Докучаевка.
Как выяснилось, подозреваемый после нападения переоделся в другую одежду у озера, чтобы отвлечь от себя внимание, спрятал сумку в кустах и направился к себе домой, чтобы затем пойти в районный суд для продления срока административного надзора из-за совершенного ранее административного правонарушения.
В ходе опроса мужчина признался в совершенном разбое. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой».